A Prefeitura Municipal de Cambé acrescenta novas medidas de contenção para evitar o contagio do Coronavírus na cidade. A Sala do Empreendedor começa a atender somente com o agendamento a partir de hoje. A medida pretende reduzir a aglomeração de pessoas e evitar uma maior exposição ao risco de contaminação. O agendamento deve ser feito através do telefone 3174-2716. Além disso, as feiras livres que acontecem no Centro de quinta-feira e sábado, e a do Santo Amaro na terça-feira estão canceladas a partir da semana que vem. As demais feiras da lua deverão passar por mudanças em breve. Todas as ações estão sendo realizadas de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. O decreto oficial da última terça-feira (17) já determinou a suspensão total das aulas nas escolas municipais a partir da segunda-feira, dia 23. A presença dos alunos passou a ser facultativa até então. A Secretaria de Esportes também orientou o cancelamento das atividades nas escolinhas, projetos e eventos esportivos. As medidas do decreto são por tempo indeterminado e podem passar por alterações a qualquer momento.