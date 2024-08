PRF Atende Acidente Fatal na BR 369 em Londrina/PR

0:00

Na manhã desta quinta-feira, 22 de agosto de 2024, por volta das 11h30, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a um acidente de trânsito no quilômetro 153,6 da BR 369, na Avenida Tiradentes, em Londrina-PR. O acidente envolveu um caminhão VW/26.280 que transitava no sentido Cambé, quando o motorista, de 64 anos, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a faixa contrária, colidindo com um poste de iluminação pública, uma barreira de concreto e uma defensa metálica.

O motorista do caminhão veio a óbito no local, e as autoridades suspeitam que ele tenha sofrido um mal súbito antes de perder o controle do veículo. O caminhão ainda atingiu um Fiat Doblò que transitava pelo local, mas felizmente, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários. A PRF orientou o trânsito no local enquanto a via era limpa e conduzirá a elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que será remetido à Autoridade Policial para posterior análise.