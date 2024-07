Saiba tudo sobre o Curso “Fibra de Vídro” para iniciantes lançado por profissional da área que atua há 25 anos no mercado

0:00

Em primeira mão, o Portal Cambé, por meio da Coluna @belamanchete soube do Lançamento Oficial do Curso “Fibra de Vídro” para iniciantes que a Nail Designer Sheila Souza disponibilizará!

A área da beleza no Brasil cresce de forma exponencial constantemente e as unhas duráveis (feitas por técnicas específicas) seguem sendo cada vez mais buscadas por mulheres e homens que querem praticidade para o dia a dia e, ainda assim, querem estar belos!

Uma pesquisa da Euromonitor mostrou que um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo é o da beleza e estética. Ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão, grandes consumidores que lideram o ranking. Fora esse dado que já destaca o mercado de beleza entre outros, no Brasil, a Nail Designer Sheila Souza , que atua no mercado há mais de 25 anos , citou números impressionantes em relação à profissão de Nail Designer. “ Dependendo de quantos clientes você atender em um dia, e a qualidade do seu trabalho, você pode faturar de R$500 a R$ 1 mil em um dia”.

O curso é personalizado e siponibiliza apostila, e mimo surpresa. Mais informações no Instagram oficial @sheilasouzastudiodeunha .

