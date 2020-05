Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira (19/05), por volta das 21h45, na Rua Dinamarca no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, um veículo CHEV/PRISMA 1.4MT LT de cor branca foi realizar a travessia da linha férrea quando foi atingido por uma locomotiva.

As vítimas, um homem com as iniciais J. F. D. S. de 30 anos, uma garota de 11 anos e um menino de 9 anos, que sofreram ferimentos considerados leves, foram atendidas pelos Socorristas do Siate e encaminhadas ao hospital de plantão.

Apesar do susto, eles passam bem.

Fotos: Grupos de Whatsapp