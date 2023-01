A criançada adora o período de férias escolares, seja para viajar ou para curtir com a família, mas também fica ansiosa para voltar à rotina. Então vem que tem notícia boa a caminho: as aulas da educação municipal retornam no dia 6 de fevereiro! A novidade para esse ano é a junção das Secretarias de Educação e Cultura, que promete oferecer aos alunos diversas atividades culturais e artísticas. O retorno para o segundo semestre é para os mais de 10 mil alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e do Ensino Fundamental I.

Estela Camata, secretária de Educação e Cultura, explica que as expectativas para esse novo ano letivo de 2023 são altas e que diversos projetos já estão em andamento. “Agora com a junção da Educação e da Cultura, nós já queremos ofertar oficinas e atividades culturais para as escolas que já têm a jornada estendida e, a partir daí, ampliar essa ação”, ressalta.

Entre os dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro, todos os profissionais da Educação e da Cultura estão passando por formações continuadas nas áreas pedagógicas; e no dia 03 de fevereiro, os pais e alunos poderão conhecer a escola, as salas de aula, tirar dúvidas com a equipe pedagógica e fazer a entrega dos materiais escolares. A partir do dia 06, os 10.494 alunos retornam para uma das 44 unidades municipais de ensino. Como período de adaptação, os alunos da educação infantil e do fundamental serão liberados em horários especiais nos dias 06 e 07: no período matutino às 10h; e vespertino e integral às 15h30.

“Nós ainda temos que superar alguns desafios que a pandemia nos deixou, mas estamos caminhando a passos largos e, por isso, eu sempre ressalto a importância da formação continuada dos nossos professores”, explica Camata. A secretária também destaca a importância das obras de manutenção e reforma em algumas escolas da cidade, como a cobertura das quadras da Escola Municipal Professora Lourdes Gobi Rodrigues, no Jardim Ana Rosa, e a Escola Municipal Olavo Soares Barros, no Jardim José Favaro. “Isso traz mais conforto e comodidade para os nossos alunos e professores, que não precisam interromper as aulas de educação física por conta do calor ou da chuva”, destaca.

Estela Camata esclarece que o ano começa sem restrições, mas que os pais devem ficar atentos à saúde das crianças. “Se ela estiver com tosse ou dor de garganta, mesmo que seja só um resfriado, é importante colocar uma máscara na criança, levar ela ao médico, e comunicar o fato para a diretoria da escola”, ressalta. Segundo ela, o início de um novo letivo para os alunos é sinônimo de transformação. “As férias acabaram e nós esperamos que os alunos estejam ansiosos para esse retorno. A educação faz toda a diferença e transforma a vida das pessoas”, finaliza.