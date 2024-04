Acidente de Trânsito na PR 445 em Cambé Deixa Uma Pessoa Ferida

0:00

Um acidente de trânsito envolvendo uma colisão lateral foi registrado na manhã do último sábado, dia 28 de abril de 2024, na PR 445, próximo ao quilômetro 82, em Cambé, Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 11h20 e envolveu um Volkswagen Fusca e uma motocicleta Honda Titan, ambos com placas de Cambé.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu em uma pista dupla durante uma curva aberta e em nível. As condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom, o que ajudou a evitar complicações adicionais durante os procedimentos de resgate e análise da cena.

O condutor do Fusca, um homem de 69 anos, não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,00mg/l, indicando que não havia ingestão de álcool. O veículo foi liberado no local para o proprietário. Por outro lado, o condutor da motocicleta, J.L., de 64 anos, precisou ser encaminhado pela equipe do SIATE à Santa Casa de Cambé devido aos ferimentos.

Ambos os veículos foram liberados no local para os responsáveis após a avaliação das condições e documentação. A polícia segue investigando as circunstâncias exatas do acidente, mas inicialmente, tudo indica que se tratou de um abalroamento lateral enquanto ambos os veículos transitavam pela PR 445 no sentido crescente.

Este incidente serve como um lembrete crítico sobre a importância da cautela ao dirigir, especialmente em curvas e sob condições de tráfego que podem mudar rapidamente.