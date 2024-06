Atendimentos da UBS do Silvino estão interrompidos para mudança para nova sede

0:00

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Silvino estão interrompidos durante essa semana. A nova UBS do bairro será inaugurada neste sábado (29), e com isso, a unidade atual está fechada para mudança. O atendimento volta ao normal na próxima segunda-feira (01/07), já no prédio novo, localizado na Rua Antônio Raposo Tavares, S/N, ao lado do CMEI Nelson Florêncio Pizaia.

A UBS terá nova sede, agora atendendo aos critérios do Ministério da Saúde, com 423 m² de área construída. Ao todo, foram investidos R$ 1.459.920,07 no prédio que vai contar com cinco consultórios para consulta, salas para medicação, curativo e inalação, além de uma sala maior destinada aos atendimentos odontológicos, área administrativa, de limpeza e desinfecção de materiais. A obra foi feita pela empresa Norma Construções Civis Ltda. – EPP.

A UBS do Silvino atende cerca de 10 mil cambeenses dos bairros Jardim Silvino, Jardim Riviera, Jardim Ana Elisa I, Jardim Montecatini e Novo Bandeirantes.

A nova sede será inaugurada neste sábado, a partir das 9h30, em cerimônia que terá a presença do prefeito Conrado Scheller, do vice-prefeito Zezinho da Ração, secretários, servidores e comunidade da região.

