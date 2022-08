Audiência pública vai discutir alterações em leis complementares do Plano Diretor

Planejar é importante, mas é só quando colocamos em prática que podemos ver o que ainda pode ser melhorado. Por conta disso, uma audiência pública vai discutir possíveis alterações em quatro leis que compõem o Plano Diretor de Cambé. A discussão é aberta ao público e vai acontecer na próxima quinta-feira (01/09), às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Cambé.

Segundo informações da Secretaria de Planejamento, as alterações são em pontos específicos de quatro projetos de lei que fazem parte do Plano Diretor do município, sendo eles: Lei do Sistema Viário (3010/2020); Lei de Parcelamento (3014/2020); Lei de Zoneamento (3015/2020); e a Lei Complementar do Código de Obras (51/2020). Na audiência, serão apresentadas as alterações e as justificativas para cada uma das mudanças.

O Plano Diretor faz parte do processo de planejamento municipal, abrangendo os aspectos físicos e territoriais da cidade. Em Cambé, o plano foi atualizado em 2020 e é responsável por fazer a reorganização dos espaços da cidade, buscando garantir uma melhora na qualidade de vida da população. Caso as alterações sejam aprovadas pelo Legislativo, o próximo passo é a sanção do Executivo.