Como jogar e ganhar no bingo

O bingo é um dos jogos mais famosos do mundo e a sua grande popularidade levou muitos casinos online a oferecer também uma versão online do mesmo. O jogo deve sua fama à sua grande simplicidade, já que não são necessárias grandes habilidades ou conhecimentos para jogá-lo. Tudo o que você precisa fazer é pegar uma cartela e torcer para que os números sejam sorteados. Neste artigo explicaremos como jogar bingo e oferecemos alguns conselhos para otimizar suas chances de ganhar.

Jogar bingo online é muito fácil. Entre numa sala online, estas salas estão disponíveis em vários sites de jogos de casino online, compre uma ou mais cartas e aguarde o sorteio dos números. A maioria das salas de bingo exige que o sorteio ocorra entre 90 números, mas também existem salas com 75 números. O objetivo do jogo é atingir os cinco e/ou bingo antes dos demais jogadores.

Regras básicas

As regras básicas do bingo estabelecem que você só ganha se acertar cinco e/ou bingo antes dos outros jogadores. O prémio final varia de sala para sala tanto em termos de valor como de tipo, porque apenas podem ser atribuídos prémios clássicos, mas por vezes também estão disponíveis prémios extra, incluindo o jackpot. Para saber exatamente como funcionam os prêmios, sugerimos que consulte as configurações de cada sala de jogo, para ter uma ideia mais clara de quanto você pode chegar a ganhar.

Como ganhar no bingo

Não pretendemos conhecer os segredos para ganhar no bingo, até porque não os existem, visto que se trata de um jogo absolutamente aleatório, mas podemos tentar recomendar alguns métodos a adoptar para tentar optimizar as hipóteses de ganhar e aumentar certamente a diversão quando jogamos bingo. fique ligado nas dicas a seguir.

Fazendo experiência

Qualquer pessoa pode jogar e ganhar no bingo, pois as regras não são complicadas. Porém, é sempre bom se informar detalhadamente sobre o jogo que você está abordando. Uma regra importante diz respeito a como funcionam os prêmios e quais critérios devem ser atendidos para ganhar qualquer jackpot disponível. Algumas salas de bingo, de fato, podem oferecer um certo número de prêmios que podem ser ganhos obtendo combinações específicas em vez de completar as linhas da cartela. Existem, portanto, várias maneiras de ganhar no bingo.

Reduzir a concorrência

De modo geral, é regra geral que as chances de ganhar aumentam à medida que o número de jogadores diminui. Por este motivo é fortemente aconselhável jogar em salas menos lotadas e escolher horários fora de pico. Isto é ainda mais verdadeiro porque o jackpot do bingo (quando presente) não é influenciado pelo número de jogadores.

Usar bônus

O último conselho que gostaríamos de lhe dar é que aproveite ao máximo os muitos bónus que estão disponíveis nos casinos online. Grande parte também pode ser aproveitada para jogar bingo, para ter um equilíbrio extra para jogar. Poderá encontrar uma promoção que lhe ofereça um saldo de bónus ou cartas grátis e desta forma poderá prolongar a duração das suas sessões de jogo para aumentar as hipóteses de ganhar.