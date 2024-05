Comunidade e Veterinários se Unem para Salvar Cadela Doente no Jardim Santa Mônica em Cambé

0:00

Em um emocionante esforço comunitário em Jardim Santa Mônica, uma cadela foi resgatada em condições críticas e agora está recebendo cuidados médicos essenciais na Clínica Entre Patas, em Jardim Santo Amaro. A operação de resgate foi liderada por Dolores, da ONG Quatro Patas, com o apoio dos moradores locais e de Lu, presidente do bairro.

A cadela, encontrada em um buraco e em estado debilitado, sofre de múltiplas condições de saúde, incluindo tumores venéreos transmissíveis (TVT), miasma, e feridas diversas pelo corpo. “Ela precisa de exames de sangue urgentes, raio-X e possivelmente quimioterapia, que não é barata”, explicou um veterinário da clínica.

Para apoiar no tratamento, a Clínica Entre Patas está recebendo doações diretamente via Pix. Os interessados em ajudar podem fazer uma transferência usando o Pix para o CPF 051.520.059-05, em nome de Sara Gualda Dias da Silva, com a mensagem “Princesa”. Este método assegura que a ajuda financeira chegue diretamente aos responsáveis pelo cuidado da cadela.

Além do tratamento médico, há uma necessidade urgente de um lar temporário para a cadela, pois a clínica não possui as instalações para mantê-la por longo prazo. A comunidade local também está se mobilizando para arrecadar fundos por meio de rifas e outras atividades.

A situação da cadela resgatada ressalta a importância da solidariedade comunitária e da intervenção rápida em casos de animais em perigo. “É essencial que a comunidade continue a apoiar esses esforços, pois eles não têm voz e dependem de nós”, concluiu Dolores.