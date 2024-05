Hydronorth Amplia Ações Sociais em Apoio às Vítimas das Enchentes no Rio Grande do Sul

0:00

Em meio à devastação causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a Hydronorth, uma empresa renomada de Cambé com mais de quarenta anos de mercado, intensifica seu engajamento social ao organizar uma campanha de arrecadação de donativos. Matheus Goes, CEO da companhia, compartilhou detalhes sobre esta iniciativa durante uma entrevista recente.

Segundo Goes, a Hydronorth está comprometida em “promover a vida” além de suas atividades comerciais habituais. “Faz parte do nosso DNA como empresa não apenas produzir e vender produtos, mas também promover o bem-estar onde podemos”, afirmou ele. A campanha atual, chamada “Mãos Dadas com o Rio Grande do Sul”, tem como objetivo arrecadar alimentos e suprimentos essenciais para os afetados pela catástrofe.

Goes explicou que a primeira leva de doações foi rapidamente preenchida e enviada a Canoas, RS, com a colaboração de parceiros logísticos e clientes locais, incluindo a rede Cassol. “Nossa porta continua aberta para receber mais doações. Cada contribuição é vital e será encaminhada às áreas afetadas”, comentou. Entre os itens mais necessitados estão água mineral, remédios genéricos, roupas e colchões.

Além de sua resposta imediata às enchentes, a Hydronorth tem uma longa história de contribuições para o desenvolvimento sustentável e a inovação. Fundada em 1981 por Amado Góis, a empresa começou no setor de produtos de limpeza industrial antes de se tornar uma líder de mercado com sua resina acrílica para telhados. A trajetória de crescimento da Hydronorth inclui a expansão para produtos de construção civil e a obtenção de certificações importantes como ISO 9001 e ISO 14001, esta última destacando seu compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.

O esforço atual da Hydronorth em ajudar as vítimas das enchentes é apenas um exemplo de seu compromisso contínuo com a responsabilidade social, um valor que, segundo Goes, é profundamente enraizado na cultura brasileira. “A solidariedade do povo brasileiro é algo maravilhoso. Estamos acostumados a ver o Brasil sob uma ótica pessimista, mas ações como esta nos mostram o quão generosos podemos ser”, concluiu o CEO.