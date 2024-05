Intervenção Policial Contém Tumulto Durante Partida de Futebol em Londrina

0:00

No último dia 6 de maio, a Polícia Militar do Paraná, através das equipes da ROTAM do 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM), com apoio da ROTAM do 5° BPM e do CHOQUE, agiu prontamente para conter um tumulto envolvendo torcedores no Estádio Municipal Jacy Scaff, mais conhecido como Estádio do Café, em Londrina. O incidente ocorreu por volta das 20:15, durante o evento esportivo que contou com o jogo entre Londrina E.C. e C.S.A. F.C.

Segundo informações, o tumulto teve início quando torcedores do C.S.A., que haviam chegado ao local em um ônibus, tentaram agredir torcedores do Londrina E.C. As equipes policiais intervieram rapidamente, fazendo com que os agressores retornassem para a proximidade do ônibus de onde haviam descido.

A polícia apreendeu diversos objetos, incluindo bastões, barras de ferro, socos ingleses e rojões. Várias pessoas foram encaminhadas para o cartório do 30° BPM para a lavratura do Termo Circunstanciado de Infração Penal.

O Tenente-Coronel Élio Boing, Comandante do 30° BPM, destacou a eficiência e a rapidez da resposta policial. A PM reforça a importância de denúncias através dos números 181 e 190, além do aplicativo APP 190, reiterando o compromisso da Polícia Militar do Estado do Paraná em fazer a diferença na segurança pública.