Correios monta megaestrutura para ajudar vítimas da chuva no Rio Grande do Sul

Com Assessoria de Imprensa

Agências recebem donativos que serão transportados gratuitamente pela estatal

As agências dos Correios nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, estão recebendo doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o estado gaúcho. A estatal irá receber e transportar gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – não haverá nenhum custo aos doadores.

Os Correios irão doar, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.

Então, você morador de Cambé que quer saber sobre pontos de coletas de donativos para o estado do Rio Grande do Sul, saiba que a agência de Cambé está habilitada a receber as doações desde esta segunda-feira, dia 06.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 725 0100.