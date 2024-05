Londrina e CSA Empatam no Estádio do Café em Partida Marcada por Incidentes com Torcedores

0:00

Na noite desta segunda-feira, o Estádio do Café foi palco de um emocionante empate em 2 a 2 entre Londrina e CSA, em jogo válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar de um início forte dos donos da casa, foi o CSA quem primeiro balançou as redes, com Marquinhos marcando logo no primeiro minuto do segundo tempo.

O Londrina, no entanto, não se deixou abater e empatou aos 16 minutos com um potente disparo de Maurício. A partida parecia inclinar-se para o CSA após Wellington Carvalho virar o jogo aos 38 minutos, mas no último lance, Daniel Amorim, aproveitando um escanteio batido por Danielzinho, igualou o marcador, garantindo um ponto para cada equipe.

Com esse resultado, ambos os times continuam buscando sua primeira vitória na competição. O CSA ocupa a 12ª posição com dois pontos, enquanto o Londrina está logo atrás, em 13º, com um saldo de gols inferior.

A partida também foi marcada por incidentes graves fora do campo. Um grupo de indivíduos associados à torcida do CSA foi detido pela Polícia Militar antes do jogo. Os oficiais do 30º BPM apreenderam barras de ferro, rojões e um soco inglês com os envolvidos, que foram encaminhados para confecção de um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), dado o caráter menos ofensivo dos crimes.

Esses incidentes levantam questões sobre a segurança nos estádios e o comportamento de certos grupos que frequentam os eventos esportivos.

Próximos Jogos: O Londrina busca sua primeira vitória fora de casa contra o ABC neste sábado às 19h30. O CSA enfrentará o Athletic, líder da competição, no domingo às 16h30 no Estádio Rei Pelé.