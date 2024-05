Comunidade de Cambé se Mobiliza em Apoio às Vítimas das Enchentes no Rio Grande do Sul

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

🙌 Hoje vamos falar sobre a importância das doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. 🌧️ Visitei o quartel do Corpo de Bombeiros de Cambé e conversei com a tenente Marynara, comandante do local, para saber mais sobre como está o andamento das doações na nossa cidade.

🚒 Até agora, a resposta da comunidade tem sido incrível, com um volume significativo de doações, especialmente no horário do almoço, quando muitos aproveitam para contribuir. Desde pequenas sacolas até grandes doações de empresários, toda ajuda tem sido fundamental.

📦 Os itens mais necessitados são água potável, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, cobertores, colchões e ração para animais. Por enquanto, estamos pedindo que segurem as doações de roupas.

🤝 Quer ajudar? Você pode trazer suas doações a qualquer hora do dia ou da noite para qualquer corpo de bombeiros do Paraná, que estão funcionando como pontos de coleta.

🙏 A situação lá é desafiadora, e toda ajuda é muito bem-vinda. Esta iniciativa é apoiada pela Clínica de Podologia Cambé.

Não deixe de contribuir! Vamos juntos fazer a diferença. 💪 #DiaDeDoar #CambéSolidária #ApoioRS