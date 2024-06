Cambé recebe WORKSHOP “10 passos para ganhar mais dinheiro com sua Empresa” na próxima quarta-feira, dia 19

0:00

Na próxima quarta-feira, dia 19, acontece o Desafio do Empreendedor – Programa de Desenvolvimento Comportamental, no Hotel Solarium. O evento que disponibilizará “10 passos para ganhar mais dinheiro com sua Empresa” será gratuito, porém as vagas são limitadas, com isso, é necessário realizar a inscrição.

O evento que contará com a palestra de José Leonardo, especialista em vendas e treinador de empresas, ofertará conteúdo especializado em gestão, além de abordar cases e conteúdo para empresas de diferentes nichos.

Confira tudo sobre o evento em nossa entrevista com a empresária Viviane Pierazzo, que integra a equipe que organizou o Workshop “10 passos para ganhar mais dinheiro com sua Empresa”.

SERVIÇO:

WORKSHOP “10 passos para ganhar mais dinheiro com sua Empresa”

Data: 19 de junho (próxima quarta-feira)

Local: Auditório Hotel Solarium de Cambé

Inscrição: Fazer pelo link: https://forms.gle/Jv2UKaBHLtFyBMNi7

Mais informações: (43) 9 8857-7475