Colisão Traseira Fatal na PR 445 em Londrina

Na madrugada de 15 de junho de 2024, ocorreu um grave acidente na rodovia PR 445, próximo ao quilômetro 76 + 500 metros, em Londrina, Paraná. A colisão traseira envolveu um veículo BMW X5 e uma motocicleta Honda CG 160, resultando na morte do motociclista.

O sinistro aconteceu por volta das 03h40min, sob condições climáticas favoráveis e em uma pista dupla e reta. Segundo informações colhidas pela equipe de perícia no local, o veículo BMW, dirigido por M.N.A., de 20 anos, colidiu na traseira da motocicleta. O jovem condutor do BMW não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste etilométrico, que registrou 0,00 mg/l, indicando que não havia ingestão de álcool.

O motociclista, identificado apenas como C.D.O., de 25 anos, residente em Barra do Jacaré/PR, faleceu instantaneamente no local do acidente. A motocicleta foi liberada no local para familiares, enquanto o BMW foi recolhido para análise mais aprofundada pela perícia.

Este incidente destaca a necessidade contínua de atenção e prudência na condução em rodovias, especialmente durante as horas da madrugada, onde a visibilidade e o tráfego podem contribuir para riscos adicionais na direção. A polícia rodoviária está conduzindo uma investigação detalhada para determinar as circunstâncias exatas do acidente e quaisquer medidas preventivas podem ser recomendadas para evitar futuros incidentes semelhantes nesta região.