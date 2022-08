Idoso sofre mal súbito e bate carro em árvore no Centro de Cambé

L. C. M. D. A. de 63 anos conduzia um veículo HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI de cor cinza quando sofreu um mal súbito e acabou batendo contra uma árvore.

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde deste sábado (20/08), por volta das 15h34, na Rua Pará esquina com a Rua Dinamarca no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, L. C. M. D. A. de 63 anos conduzia um veículo HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI de cor cinza quando sofreu um mal súbito e acabou batendo contra uma árvore.

O idoso, que sofreu ferimentos considerados moderados, foi atendido pelos Socorristas do Siate e encaminhado à Santa Casa de Cambé. O seguro do carro foi acionado pelo filho da vítima para reparar os danos materiais.

Apesar do susto, ele passa bem.