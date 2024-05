Operação Arremate: Gaeco de Londrina investiga fraudes em leilões judiciais

0:00

Nesta terça-feira, 30 de abril, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, vinculado ao Ministério Público do Paraná, realizou cinco mandados de busca e apreensão em uma operação denominada “Operação Arremate”. A ação visa investigar possíveis fraudes em leilões judiciais, onde ilícitos como frustração do caráter competitivo de licitações e corrupção ativa e/ou passiva foram supostamente praticados por um leiloeiro judicial e envolvidos adicionais.

Segundo investigações, o leiloeiro teria manipulado leilões para que arrematações fossem feitas por indivíduos previamente escolhidos, muitas vezes com lances únicos e abaixo do valor de mercado. A falta de publicidade adequada nos leilões facilitou as ações fraudulentas, comprovadas também pelo uso de uma funcionária e um familiar desta para arrematar bens de interesse do leiloeiro, incluindo um imóvel em Santa Catarina.

As ordens judiciais foram emitidas pela 3ª Vara Criminal de Londrina e contaram com o suporte da Corregedoria da Polícia Civil, devido à suspeita de envolvimento de um policial civil no esquema. O leiloeiro investigado e outros suspeitos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, entre outros crimes.

O promotor do Gaeco, Leandro Antunes, em entrevista, detalhou que as investigações começaram há mais de um ano a partir de denúncias de irregularidades em leilões de veículos e imóveis. As medidas cautelares adotadas até o momento incluem as buscas realizadas, com a possibilidade de expansão das ações conforme avança a investigação.