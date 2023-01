Os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023 em Cambé vão começar a ser distribuídos na segunda quinzena de janeiro. Todos os anos, a Secretaria de Fazenda de Cambé oferece descontos de até 25% para os contribuintes que pagarem o imposto à vista até o dia 15 de março. Os cambeenses que parcelarem o imposto também recebem descontos. Atualmente, o município conta com mais de 43 mil imóveis tributáveis.

Em Cambé, para quem paga o boleto à vista até o dia 15 de março, o desconto é de 25%; para quem pagar em duas vezes é de 20%; em três o desconto é de 15%; e parcelado em até 10 vezes o desconto é de 10%. Para os pagamentos em cotas, o vencimento da primeira parcela será no dia 15 de março e as demais no décimo quinto dia dos meses seguintes. O carnê enviado pelos correios não conta com todas as opções de pagamento. Para mudar a forma, é necessário gerar a opção no site: http://www.cambe.pr.gov.br/fazenda/. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone da Secretaria de Fazenda: 3174-2900, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Gabriel Cândido, secretário municipal de Fazenda, explica que os descontos estão previstos na legislação e que, para os contribuintes, essa redução é uma boa oportunidade para pagar o IPTU à vista. “É importante também ressaltar que o investimento que a população faz ao pagar o IPTU é revertido para ela própria, podendo ser utilizado em qualquer área, como Saúde, Educação, Assistência Social, dentre outras”, explica. Para 2023, a expectativa é de arrecadar R$ 26 milhões com o tributo.

Cândido esclarece que em 2023 o IPTU terá uma correção monetária de 5,29% referente ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC), além de 6,47% de inflação pelo Índice de Preços no Consumidor (IPCA), totalizando 11,76%. “O TAC foi firmado porque o município não fez a reposição monetária sobre o IPTU de 2010 a 2015”, explica o secretário. A taxa de coleta de lixo e a Contribuição sobre Iluminação Pública (Cosip) para os terrenos vazios também estão inclusas no imposto.