Socorrista do Samu foram acionados para atender um acidente na BR-369 em Cambé na manhã dessa quarta-feira (25), mas infelizmente Rhuan Gustavo Martins Rocha, de 20 anos já encontrava-se em óbito

Segundo informações o motorista do caminhão que estava a frente precisou reduzir a velocidade, momento esse em que o motociclista colidiu na traseira do caminhão, vindo a perder o controle e acabou por cair e colidir com o caminhão que seguia atrás.

O transito ficou lento nos dois sentidos da via, a Polícia Rodoviária Federal, IML e peritos da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente.

O corpo do jovem foi encaminhado para o IML de Londrina, informações sobre o velório e enterro serão informadas em nossos redes sociais @portalcambe

A Família enlutada nossos sinceros sentimentos.