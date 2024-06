Lançamento da Pré-Candidatura de Luiz Carlos Vermelho à Prefeitura de Cambé pelo Partido Progressista

0:00

Na última segunda-feira, dia 24, ocorreu na cidade de Cambé, no Lions Clube, um evento significativo promovido pelo Partido Progressista (PP). O evento teve como principal objetivo o lançamento da pré-candidatura de Luiz Carlos Vermelho à prefeitura de Cambé, além de oficializar sua posse como presidente do partido na cidade.

O encontro contou com a presença de diversas figuras políticas importantes, incluindo o deputado federal Marco Brasil, o líder Ricardo Barros, que já atuou como ministro da saúde e secretário de Indústria e Comércio do Paraná, e a deputada estadual Maria Vitória, que também é presidente estadual do partido. Durante o evento, Luiz Carlos Vermelho expressou sua gratidão pelo convite do partido e destacou sua disposição em se candidatar a prefeito, visando contribuir para o desenvolvimento de Cambé.

Em seu discurso, Vermelho ressaltou a importância de revitalizar o Partido Progressista na cidade, que estava adormecido nas últimas eleições municipais. Com uma nova chapa de pré-candidatos a vereadores, o objetivo é eleger pelo menos um ou dois representantes para fortalecer a presença do PP na política local. Além disso, o partido tem planos ambiciosos para o futuro, incluindo a candidatura de 170 prefeitos em todo o Paraná, além de projetos para eleger governadores e senadores.

O evento também marcou a oficialização de Luiz Carlos Vermelho como presidente do Partido Progressista em Cambé, uma posição que ele assumiu com o compromisso de revitalizar a atuação do partido na cidade e preparar uma chapa competitiva para as próximas eleições municipais.