MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 07 DE JUNHO DE 2023

Supremo rejeita outra denúncia que já havia aceitado contra Lira. Corte volta atrás e derruba processo contra presidente da Câmara sob acusação de corrupção; outro caso já havia tido reviravolta em 2021. A 1ª Turma do STF rejeitou denúncia que a corte já havia aceitado contra Arthur Lira (PP-AL) —a mesma situação ocorrera com outro processo, de 2021. O presidente da Câmara fora acusado de corrupção após um ex-assessor ter sido flagrado com R$ 106 mil em espécie. A Primeira Turma do STF absolveu nesta terça (6) o ministro Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) de acusação de desvio de dinheiro público. Góes havia sido condenado pelo STJ em 2019 a seis anos e nove meses de prisão em regime semiaberto por peculato. À época ele era governador do Amapá pelo PDT. A defesa de Waldez sempre afirmou que ele é inocente e que a acusação não provou os desvios. O pedido de Waldez começou a ser julgado no STF em 2021, no plenário virtual. À época, votou a favor da absolvição o ministro Alexandre de Moraes. Barroso foi contra, e Marco Aurélio também. O caso foi paralisado e levado para votação física. Nesta terça, Barroso mudou o voto e decidiu acompanhar Moraes pela absolvição. Luiz Fux também votou com Moraes. (Folha)

Câmara silencia os eleitores do Paraná, mais uma vez e confirma a decisão do TSE, e Deltan perde mandato. Deputados pecam, mas Juscelino Filho comete todos os pecados. Uma democracia regada a ideologia partidária de togas. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Articulação de prefeitos para blindar ISS cria impasse para reforma

Iniciativa vai ter efeito reduzido, dizem consultores

Anfavea estima que programa para baratear carros deve durar um mês

Custo de vida tem alta de 1,83% no trimestre

Programa tira nome de quem deve até R$ 100 da lista de inadimplentes

‘O Brasil perderá mercados se não cuidar dos biomas’

Lira adia votação da MP do Minha Casa, Minha Vida

Entrevista Ricardo Nunes: ‘É preciso simplificar tributos sem deixar as cidades de joelhos’

Câmara evita temas sensíveis na largada da reforma tributária

Justiça investiga doações a Petro e paralisa governo na Colômbia

El Niño deve trazer prejuízos de até US$ 84 trilhões à economia

Presidente da Câmara obtém vitória no STF; 1ª Turma arquiva denúncia

Lira apadrinhou R$ 33 mi do orçamento secreto para contratos sob investigação

O GLOBO

Setor de petróleo diz que não discutiu tributação com o governo

Aena desiste de pagar outorga de Congonhas com precatórios

FGTS deve distribuir R$ 15,3 bi de lucro, e trabalhador terá ganho real

Poupança: saques superam depósitos em R$ 11 bi em maio

Desenrola: como fica a situação de quem ganha mais de R$ 2.640

Montadoras disputam clientes com descontos

Para analistas, proposta é positiva, mas excesso de alíquotas preocupa

Estados querem R$ 100 bilhões para recompor perdas na reforma tributária

CPI dos Atos emite sinais de risco para o governo

Ministro da Integração é absolvido em ação de peculato

Emenda de deputado pagou kit com suspeita de sobrepreço

Outras vezes que a PGR mudou de opinião

Recuo Supremo: Turma do STF volta atrás e rejeita denúncia contra Lira por corrupção

Drones, aviões e IA são armas contra desmate de novo plano

FOLHA DE S.PAULO

Governo libera mais R$ 200 mi para enfrentar a gripe aviária

Novo índice da FGV freia com trégua de alimentos e fica abaixo do IPCA

Aumento da oferta reduz preço da carne bovina no Brasil

Preço do gas cai menos e pressiona baixa renda

Bolsa sobe 1,7% e atinge maior nível desde novembro

Desenrola pode perdoar dívidas de até R$ 100

Ibaneis diz que pode cortar salário se perder fundo do DF no arcabouço

Proposta é positiva, mas haverá resistência, dizem analistas

Setor põe pé no acelerador e eleva produção em 27,3% em maio à espera de incentivo

Relator apresenta reforma tributária e diz que texto será votado em julho

Sistema de pontos define tamanho do desconto

Montadoras refazem tabelas, e carro mais barato é anunciado por R$ 58.990

Enem tem mais negros, mas brancos pontuam melhor

Teste do pezinho no SUS não alcança doenças previstas

GO e PE lideram lista de espera por procedimentos

SUS tem fila de mais de 1 milhão de cirurgias eletivas

VALOR ECONÔMICO

Com forte aumento da receita e gasto de pessoal mais contido, cidades aceleram investimento. Arrecadação cresceu 24% acima da inflação entre 2018 e 2022; municípios investiram 94% a mais

Crédito rural bate recorde com R$ 317,2 bi

O montante concedido entre julho de 2022 e maio deste ano representa 18% a mais que no mesmo período da temporada passada, segundo dados do Banco Central

Concentração bancária tem nova queda

Caixa, Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco detinham 59% do mercado de crédito no fim de 2022, o menor nível desde 2007, quando o grupo acumulava 54,7% do total das operações no segmento

Oportunidade econômica

Enviado especial para o clima dos EUA, John Kerry defende o engajamento do setor privado para o mundo atingir a meta de neutralidade de carbono até 2050

STF arquiva denúncia contra Lira

Caso diz respeito a R$ 106 mil supostamente pagos em 2018 ao então deputado federal por dirigente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, em troca de apoio para se manter no cargo

Início do Desenrola deve atrasar

Depois de contornar a resistência dos birôs de crédito e fazer um acordo com a B3, desafio agora é operacionalizar o sistema e viabilizar os leilões que definirão os descontos oferecidos aos clientes

O papel dos três Poderes no ajuste fiscal

Episódios como a ajuda ao setor automotivo ofuscam as tentativas de se fazer um debate mais maduro sobre o uso do dinheiro público

Indicador mede variações e adaptações do consumidor

IPGF, medido pela FGV, mostra escolhas do público quando faz substituições se um produto apresenta preço mais alto

Commodities e dólar em baixa levam IGP-DI à maior queda desde 1951

Em 12 meses, índice recua 5,49%, a maior queda da série histórica, iniciada nos anos 1940

TCU fecha primeiro acordo mediado entre governo e setor privado

Promessa é que acerto entre empresa turca e Ministério de Minas e Energia vai gerar economia de R$ 579 milhões

SP prepara leilões para 11 projetos de R$ 42 bi

Estudos incluem concessões de ferrovias e 2 mil quilômetros de rodovias

Cidades elevam receita em 24% em 4 anos

Crescimento acima da inflação supera gasto com pessoal, cuja alta foi de 10% no período

PIB maior impacta pouco no desempenho fiscal

Resultado acima do previsto ajuda, mas governo ainda depende de receita extra para cumprir meta, dizem economistas

Banco Mundial vê crescimento global mais forte em 2023

Resiliência dos gastos de consumo nos EUA e rápida reabertura da China ajudaram a afastar o risco de recessão global neste ano

Fábricas da Alemanha veem queda na demanda

As encomendas caíram 0,4% em abril em relação a março, piorando ainda mais as pespectivas para a maior economia da Europa, já em recessão

Explosão de barragem na Ucrânia eleva preços de alimentos no mundo

Tragédia levou à inundação de instalações de armazenagem de grãos, e alguns agricultores locais disseram que a irrigação de suas terras dependia do reservatório danificado

Comprovando vendas, montadoras receberão parcelas de até R$ 10 milhões

O pagamento em parcelas é uma forma de organizar o funcionamento do programa

Aéreas miram apoio financeiro para combustível

O combustível sustentável é um dos principais pilares estratégicos do setor aéreo

Combate à gripe aviária tem mais recursos

Em meio ao aumento de casos no Brasil, Medida Provisória prevê crédito extraordinário de R$ 200 milhões

Concentração de maiores bancos no crédito é a menor desde 2007

Na esteira de inovações tecnológicas e mudanças regulatórias, grandes instituições financeiras passaram a dividir espaço com fintechs e cooperativas

Ibovespa alcança maior nível do ano

No segmento futuro, dólar vai às máximas e Ibovespa, às mínimas após fala de Lula

Municípios vencem disputa sobre IPTU no Supremo

Prefeituras podem cobrar IPTU de imóveis novos, ainda não incluídos em planta de valores