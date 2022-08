Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 24 de Agosto de 2022

O Estado de S. Paulo

Brasil precisa crescer para resolver pobreza, afirma Roberto Setubal

‘O Lula de hoje é o pior dos últimos 40 anos’

Empresas dizem que vão respeitar novas regras

Governo cobra de operadoras repasse da redução do ICMS

Aumentos de preços no varejo superam inflação

Vendas de bens duráveis ficam 9,13% abaixo do nível pré-pandemia, diz FGV

Presidente do BC evita festejar queda de preços e vê ainda ‘muito a fazer

Caixa planeja prazo de 35 anos para contratos do Casa Verde e Amarela

Governo projeta R$ 40 bi de crédito

Casos no Brasil sobem 767% em 1 mês; SP e BA têm bebês infectados

Médicos já recorrem à morfina para casos graves de varíola dos macacos

Nada mais grave do que o colapso da ordem institucional (Judiciário)

Poit diz ser favorável à redução de impostos para compra de armas

O Globo

Manchete: Apreensões de máquinas do garimpo ilegal caem 81%

‘O piso para enfermeiros poderá causar demissões’

Inadimplência recorde traz risco para cenário econômico em 2023

Auxílio de R$ 600 em 2023 só será discutido após eleições, diz Ciro Nogueira

Uma em cada 4 fintechs já fatura mais de R$ 5 milhões por ano

Twitter sob pressão (sem liberdade de expressão)

Folha de S. Paulo

País terá 2 ou 3 meses de deflação e IPCA fechará 2022 por volta de 6,5%, afirma BC

Valorização de matérias-primas atrai investidor estrangeiro para o Brasil

Bolsonaro reduz para R$ 10,5 bi reserva para reajuste de servidor

Ministério multa Facebook em R$ 6,6 mi por dados vazados

Siderúrgicas preveem investir R$ 52 bilhões em quatro anos

Governo planeja transferir imóveis federais para fundo com sócio privado

Otimismo econômico é maior entre quem ganha Auxílio Brasil

Queiroga critica projeto de lei que obriga planos a cobrirem tratamentos

Jair Bolsonaro recebe coração de dom Pedro 1º com honras de chefe de Estado

Restrição de dados federais de educação já afeta pesquisas

Amazônia tem mais de 3 milhões de km de estradas não oficiais, diz estudo

Valor Econômico

Brasil supera EUA em práticas sustentáveis, aponta pesquisa

Estudo da L.E.K. realça agricultura regenerativa e insumos biológicos

Após seis meses, efeitos da guerra são devastadores

O aumento dos preços de alimentos e da energia jogou 71 milhões de pessoas na pobreza só nos primeiros três meses de conflito, segundo estimativas da ONU

Estatais querem uma nova lei do saneamento

Propostas serão apresentadas a presidenciáveis

Brasil precisa investir R$ 117,7 bi para atender demanda por combustíveis

Estudo mostra que até 2035 setor precisa de aplicações diretas de R$ 8,8 bilhões e mais R$ 109 bilhões na infraestrutura geral

Mercado de trabalho se recupera com força, mas persistem desequilíbrios

Criação de empregos se concentra em serviços presenciais e situação não está normalizada, diz FGV Ibre

Defesa de golpe é indício (de contra golpe), e não crime, dizem especialistas

Segundo juristas, a operação de busca e apreensão se justifica em uma investigação

Economia mundial dá sinais de desaceleração acentuada

Indicadores de atividade econômica pioram nos principais países, apontando para uma grande freada no crescimento da economia mundial

OMC aponta estagnação do comércio mundial

Metade da UE está sob forte situação de seca, com danos à economia

Quase metade do território da União Europeia (UE) continua sob condições de seca, com prejuízos importantes à economia. O clima deverá permanecer mais quente e mais seco na região ao menos até novembro

AL retoma tendência de expansão lenta, diz Cepal

O Brasil, cujo PIB cresceu 4,6% em 2021, deve sentir o peso dos ajustes para conter o aumento dos preços de alimentos e combustíveis agravado pela guerra na Ucrânia

Moedas locais, caminhos para inovação e inclusão

Propostas relacionadas à renda universal e à economia solidária não podem ser encaradas como excentricidades políticas

Temor de recessão e política monetária

Abandono do aperto monetário antes de sinais consistentes de que os objetivos serão atingidos só aumentaria o custo para a sociedade

Guerra faz 6 meses e segue abalando a economia mundial

Alta da inflação, escassez de alimentos e de energia e redução dos negócios afetam o mundo

Anatel vai usar aplicativo para fiscalizar redes 5G

Ferramenta que pode ser “baixada” pelo usuário de 5G em seu celular ajudará agência a cobrar eficiência das teles

Intel faz acordo de US$ 30 bi com Brookfield

Parceria para ampliar produção indica que grandes investidores estão otimistas com a demanda de longo prazo por semicondutores

Como ajustar o celular para consumir menos dados e bateria

Para evitar que a franquia de dados acabe, o usuário pode desabilitar o acesso automático às redes 5G

Inadimplência cresce no ensino a distância

Já na graduação presencial, houve queda de 11,1%, nos três primeiros meses do ano, segundo pesquisa do Instituto Semesp e da Fundacred

Mercado brasileiro de defensivos cresce 20%

Receita foi de US$ 6,56 bilhões no primeiro semestre, de acordo com o Sindiveg

WhatsApp tenta viabilizar pagamento a lojista

Ainda há etapas regulatórias a cumprir para colocar opção em funcionamento

Ativos locais se destacam com alta de commodities

Ibovespa sobe 2,1%, dólar cai para R$ 5,099 e juros recuam

Brasil pode ser muito interessante para o capital estrangeiro, diz Goldman Sachs

Mas, segundo presidente do Goldman Sachs, investidor quer ver antes o desfecho do processo eleitoral (a depender o capital pode sair ou se manter, ou de fora entrar)

Saúde e gestão de resíduos estão no alvo de fundo de impacto do BTG

Depois de investir em empresas de tecnologia para agronegócio e educação 43% dos R$ 542 milhões levantados há um ano, banco tem até 2024 para alocar o restante