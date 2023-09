MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2023

Reforma Tributária pode elevar tarifa de água em até 18%, alerta o setor de saneamento

O setor de saneamento alerta para risco de alta nas tarifas de água e esgoto se o texto da Reforma Tributária não for alterado no Senado. (Folha)

Queremos traficantes ou empresários?

Proibir significa entregar o mercado a quem trabalha usando armas e violência.No mês passado, o STF interrompeu o julgamento que vai decidir se porte de maconha é crime. O julgamento deve ser retomado até novembro. Por trás desse ponto, há uma questão mais ampla: qual deve ser a política do Estado sobre a produção e a venda de drogas? Parte desse debate discute os limites da interferência do Estado na vida do cidadão. Faz parte das atribuições do Estado decidir se eu posso ingerir maconha, cachaça, veneno de rato, jujuba, bananada ou pipoca? Outra parte da discussão foca nos efeitos de drogas na saúde física e mental das pessoas. (Folha)

NOTA: Mais uma das suas interferências no poder Legislativo. Agora o STF decide mais uma anomalia na sociedade, que irá gerar o caos, dado exemplos em países que aprovaram esta mesma lei, e não foi lá o seu STF quem decidiu, foram os seus Legislativos. As problemáticas sociais se ampliaram na questão de segurança e saúde pública, além da infertilidade, bem como ainda na economia, na falta de mão de obra. Não faltam exemplos já aprovados em outros países, para entender o que irá ocorrer, aqui no Brasil.

Analistas temem anomalia contábil com precatórios

Governo busca R$ 95 bi em crédito extraordinário e aval para separar juro e dívida.O recurso do governo Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal para derrubar o limite para precatórios instituído na gestão anterior e separar a parte principal da dívida de seus juros causou receio em economistas de “contabilidade criativa” — manobra para ocultar problemas nas contas públicas. O Executivo solicitou ainda autorização para quitar R$ 95 bilhões em precatórios represados com créditos extraordinários —o que elevaria a dívida pública. Boa parte dos economistas ouvidos elogia a disposição de quitar a dívida, mas critica a falta de dados para traçar cenários com estimativas precisas, pois historicamente juros e parte principal são tratados em conjunto. Separá-los, alertam, traz dúvida sobre a contabilização de outras despesas. Tem pano de fundo não declarado. Boa parte dos economistas reclama que não consegue fazer estimativas precisas para traçar nenhum cenário por falta de dados. Principal e juros de precatórios, historicamente, ficam consolidados. É possível separar os valores em cada processo, mas como o pagamento sempre foi único, não existem estatísticas sobre os valores em separado. (Folha)

Braga adia apresentação de parecer da reforma

Falha em usinas eólicas e solares causou apagão em agosto, diz relatório

‘Ninguém vai dar cavalo de pau na economia’, diz Lula

Puxada por combustível, prévia da inflação em setembro chega a 0,35%

Copom ‘fecha a porta’ para redução maior, e mercado vê Selic em 11,75%

Mensalidade escolar deve subir 9% na média em 2024, prevê o setor

Para advogada, os pais devem analisar planilhas e pode contestar valores

TSE exclui as Forças Armadas de fiscalização de urnas

PGR questiona se localização de acordo afeta nulidade de provas

CNJ aprova resolução para dar paridade de gênero nos tribunais

ONS aponta falha em equipamentos como causa de blecaute

Dados desalinhados causaram apagão, diz especialista do setor

Custo do limão sobe 32,2% e azeda inflação das frutas

Siderurgia cita emergência e quer taxar importações de aço em 25%

IPCA-15 acelera a 0,35% com alta da gasolina; preços de alimentos caem

Relatório é adiado para 20 de outubro

Haddad compara conselheiros do Carf a detentos e é criticado

Lula se encontra pela 1ª vez com Campos Neto desde que assumiu cargo

Ata do BC cita desconfiança de metas fiscais para desinflação

Mudança permite pagamentos sem furar expectativas com arcabouço, afirma AGU

CPI da Americanas encerra atividades sem apontar culpados

Brasil dificulta visto humanitário para afegãos em fuga

RS aciona duplo alerta devido a ciclone; temporal mata 1 pessoa

Proporção de professor por aluno cai 28% na universidade em 20 anos

Greve na USP ganha adesão da Poli, que não parava desde 2002

CNJ liberta em mutirão cerca de 22 mil pessoas que se encontravam presas de forma indevida

Governador da BA defende ação que matou 35

Brasil volta a ficar entre as 50 economias mais inovadoras

Falha em usinas eólicas e solares causou apagão

BC reforça sinalização de que não vai acelerar corte da Selic

Krugman vê efeito limitado do Fed sobre Brasil

Bolsa cai 1,49%, com juros no radar de investidores

Haddad compara empresas que recorrem ao Carf a ‘detentos’

Entenda a questão das dívidas

Alterar classificação de precatórios ‘não é saudável’, diz Lisboa

Mão de obra concentrada em saúde e educação

Ministérios devem perder R$ 20 bi para governo elevar gasto em Saúde

Ação no STF pode resolver impasse dos precatórios

Zeina Latif: Falta um GPS na política externa

Governo não segue alerta da área técnica do Fisco e inclui receita incerta no Orçamento

Administração federal espera obter R$ 35 bi com MP, mas Receita recomenda cautela com as estimativas

Mudar precatórios cria risco de ‘contabilidade criativa’

Possibilidade de eliminar acúmulo de despesas em 2027 é elogiada por economistas, que reprovam proposta para alterar classificação de gastos

Copom defende atuação firme para reduzir expectativas

Em documento divulgado na terça-feira (26), o colegiado reforçou a sinalização de manutenção do ritmo de corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros “nas próximas reuniões”

Licitação de rodovias no PR tem apenas um interessado

Considerado um dos mais atraentes entre os seis blocos do Estado, que serão estruturados e leiloados em parceria com o governo federal, Lote 2 recebeu oferta somente da EPR Participações, dizem fontes

Na greve

Ao participar de uma manifestação contra as montadoras da indústria automobilística dos EUA, Joe Biden se tornou o primeiro presidente em exercício a fazer piquete junto a trabalhadores

Búfalo alavanca a pecuária no Vale do Ribeira

Com mais de 52 mil cabeças, região trabalha para melhorar o rendimento da atividade, fonte de renda para pequenos criadores

IPCA-15 sobe abaixo do esperado, mas pressão de serviços preocupa

Prévia da inflação tem alta de 0,35% em setembro, com quarta queda seguida no preço dos alimentos e disseminação menor de aumentos

IA vai estimular mais o crescimento dos EUA do que da China, aponta estudo

A IA deverá ajudar a economia dos EUA a manter sua primazia sobre a China em termos de PIB medido às taxas de câmbio de mercado, aponta estudo da Capital Economics

Uso de combustíveis fósseis têm de cair 25%

Em novo relatório, a AIE afirmou que o uso de combustíveis fósseis terá de diminuir, sem que haja novos investimentos em projetos de combustíveis fósseis, se o mundo quiser alcançar a neturalidade em carbono até 2050

Pessimismo das empresas americanas na China atinge novo recorde

As empresas pessimistas sobre suas operações na China para os próximos cinco anos alcançaram nova alta recorde de 28% em pesquisa fechada por entidade nos últimos dias – no ano passado, eram 21%

Feito sob medida para Lula, PEC fura-teto acelerou gasto e aumentou dívida do governo

Estados terão de abrir mão de processos contra a União para receber verbas da educação

Escuta atenta e transparência fazem da CI&T uma das melhores empresas para se trabalhar em 2023

Padilha pressionado por causa dos cargos que o governo prometeu e não entregou

TSE exclui Forças Armadas da fiscalização das urnas eletrônicas e aumento a falta de credibilidade nos resultados eleitorais

Aproximação do PT com o Partido Comunista da China pode trazer riscos ao Brasil

Superproteger as mentiras é melhor que subproteger a verdade, diz jurista americana

Apoio em xeque: envio de mais armas é questionado nos países que ajudam a Ucrânia contra a Rússia

PEC contra ações do STF “não mexe nas prerrogativas” da Corte e do Executivo, diz deputado

OAB se reúne com Moraes e pede respeito à sustentação oral; Pedido será levado ao plenário do STF

CPI da manipulação do futebol é encerrada sem votação do relatório final, mais um pizza

Justiça manda Unisa reintegrar alunos de medicina expulsos por atos obscenos

CPI da Americanas encerra trabalhos sem apontar culpados para rombo bilionário

MP de cuba pede 155 anos de prisão para envolvidos nos protestos de 2022

Partidos e frentes publicam nota contra “usurpação de competências” pelo STF

ONS aponta falha em usinas eólicas e solares no Ceará como causa do apagão

3 cidades brasileiras participam de mobilização internacional contra o aborto

IPCA-15 ACELERA A 0,35% COM ALTA DA GASOLINA; PREÇOS DE ALIMENTOS CAEM

Pressionada pela gasolina, a inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) acelerou para 0,35% em setembro, após alta de 0,28% em agosto. É o que apontam dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar da aceleração, o novo resultado ficou levemente abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,37% em setembro.

Com a nova taxa, o IPCA-15 alcançou 5% no acumulado do período de 12 meses. É a maior variação nesse recorte desde o último mês de março, quando o índice estava em 5,36%. A inflação acumulada era de 4,24% até agosto.

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA-15, 6 registraram avanço de preços em setembro. A maior variação (2,02%) e o principal impacto (0,41 ponto percentual) vieram do setor de transportes.

A gasolina, que faz parte desse segmento no cálculo, subiu 5,18% em setembro. Foi o sub-item com o maior impacto individual no mês (0,25 ponto percentual). A carestia era esperada por analistas, já que a Petrobras aumentou o preço do combustível nas refinarias em meados de agosto.

Do lado das três quedas no IPCA-15, o destaque ficou com o grupo alimentação e bebidas, que recuou pela quarta vez consecutiva. A baixa foi de 0,77% em setembro. Houve contribuição de -0,16 ponto percentual no índice.

O resultado de alimentação e bebidas teve influência do recuo da alimentação no domicílio (-1,25%). Esse subgrupo também caiu pela quarta vez consecutiva.

Nele, o IBGE destacou as baixas da batata-inglesa (-10,51%), da cebola (-9,51%), do feijão-carioca (-8,13%), do leite longa vida (-3,45%), das carnes (-2,73%) e do frango em pedaços (-1,99%).

Já o arroz (2,45%) e as frutas (0,40%) subiram de preços em setembro. Nas frutas, os destaques foram o limão (32,2%) e a banana-d’água (4,36%).

No período de 12 meses, a alimentação no domicílio passou a acumular queda de 0,39% até setembro. A deflação ocorre em meio a um cenário de maior oferta de produtos. Em 2023, o Brasil vive os reflexos do crescimento da safra agrícola, cujas projeções indicam recorde.

A alimentação fora do domicílio, por sua vez, acelerou para 0,46% no mês de setembro, após alta de 0,22% registrada em agosto. Houve alta no lanche (0,74%) e na refeição (0,35%).

Apesar de o IPCA-15 ter ficado abaixo das projeções, a abertura dos números chamou atenção pela aceleração de alguns itens importantes na inflação de serviços em setembro, disse Andréa Angelo, estrategista de inflação da corretora Warren Rena.

Segundo ela, o IPCA deve ficar mais próximo de 0,40% neste mês de setembro.

Para os economistas Daniel Karp e Adriano Valladão, do banco Santander Brasil, a impressão do IPCA-15 “foi novamente favorável em termos qualitativos”, mesmo com a surpresa ascendente em serviços básicos. flete a redução da oferta sob influência de questões climáticas. Além disso, o período de entressafra do limão-taiti ocorre entre agosto e dezembro, conforme a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

Em comunicado técnico após a divulgação do IPCA de agosto, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) disse que a oferta da variedade taiti permanecia baixa, conforme período de entressafra.

Na ocasião, a entidade também mencionou que o escoamento da produção estava “limitado a regiões de cultivo irrigado”. “A alta nos preços é observada desde julho, com possível estabilização no último trimestre do ano.”

A inflação do limão havia sido ainda maior no IPCA-15 de agosto (37,89%).

A coleta dos preços do IPCA-15 ocorre entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Neste caso, foi de 15 de agosto a 14 de setembro.

Por ser divulgado antes, o IPCA-15 sinaliza uma tendência para os preços no IPCA, cuja coleta ocorre somente ao longo do mês de referência do levantamento. O IPCA de setembro ainda não é conhecido. Será publicado pelo IBGE no dia 11 de outubro.

Na contramão do limão, no IPCA-15 as maiores quedas foram registradas por filhote de peixe (-13,29%), morango (-12,79%) e mamão (-12,69%).

Folha de S.Paulo 27 Setembro de 2023