Ação e Desfile de Moda “Mãe que inventa Moda”, promovidos pelo Londrina Norte Shopping, acontece no próximo dia 10, no Londrina Norte Shopping

Os corredores do Londrina Norte Shopping se transformarão em uma verdadeira passarela com a apresentação ao vivo do programa Ver Mais Londrina, da RICTV, na próxima sexta-feira (10), a partir das 14h30. Apresentado pela jornalista Sara Presoto, o Ver Mais Collection especial Dia das Mães é a primeira versão itinerante do programa, com o tema “Mãe que inventa moda”. Em pauta, entrevistas, debates, música com DJ Bacon, locutor da Jovem Pan Londrina, além de mães especialistas convidadas para uma mesa redonda e um desfile que vai reunir as principais lojas de moda feminina, calçados e maquiagem do shopping.

A passarela vai contar com a direção artística da expert em misses, Glacimeire Cardoso, mentora de concursos de beleza.

Entre os destaques do desfile, modelos que fazem parte do projeto “Passarela Inclusiva”, trazendo uma discussão social além da moda. Já a curadoria dos looks vai ficar sob o comando da empresária de beleza e influenciadora digital, Micheli Pessoto. Entre as convidadas da entrevista, Miriane Ferreira, advogada, que vai falar dos direitos da mulher; Renata Vasconcelos, biomédica e esteticista, criadora do “Método Resolvida”, que trabalha com o resgate da auto estima, antes, durante e pós maternidade; e Michele Pogian, pedagoga especialista em comportamento humano, que vai trazer dicas para ajudar as mães na educação dos filhos.

Na plateia, além dos telespectadores do Ver Mais, o público do Londrina Norte Shopping também está convidado a assistir ao programa ao vivo e interagir com Sara Presoto. Também foram convidadas influenciadoras da região e mães que foram selecionadas por ações de marketing do mall.

O programa “Mãe que inventa moda – Ver Mais Collection, especial Dia das Mães” tem patrocínio da Studio Z, com transmissão da RICTV Londrina e pelo canal do Youtube.

E mais: a jornalista e colunista, Emily Muller, criadora da Coluna Bela Manchete & Mídias também estará no desfile! E uma matéria completa sobre a ação “Mãe que inventa moda – Ver Mais Collection, especial Dia das Mães”, vai ser criada para mostrar tudo que rolou!

