Cambé Realiza Dia D de Multivacinação Neste Sábado

Neste sábado (4), a cidade de Cambé, através da Secretaria de Saúde Pública, promove um Dia D de multivacinação, abrangendo todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – com exceção da UBS do Cristal. As vacinas estarão disponíveis das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento prévio, facilitando o acesso da comunidade.

Durante o evento, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis, exceto a vacina BCG. Além disso, a campanha incluirá vacinas contra a dengue para jovens de 10 a 14 anos e vacinas contra a Covid-19 e a Influenza, que estarão disponíveis para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

Mayara Santos, responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, destaca a importância da vacinação para a saúde pública. “A vacinação é fundamental para reduzir a morbimortalidade associada a doenças imunopreveníveis. Com o aumento dos casos respiratórios e as suspeitas de Covid-19 e dengue, é vital que a população aproveite esta oportunidade para atualizar suas vacinas”, enfatiza Santos.

Ela também ressalta a estratégia de imunização como uma barreira eficaz contra a propagação de doenças dentro da comunidade. “Imunizar não apenas as crianças, mas também os pais e responsáveis, é crucial para criar um escudo protetor de imunidade, essencial no combate às doenças imunopreveníveis”, conclui.

A Prefeitura de Cambé espera que a população se conscientize e participe ativamente do Dia D de vacinação, aproveitando a conveniência de não precisar de agendamento para receber as imunizações necessárias.