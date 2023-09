MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2023

CRESCIMENTO ATUAL NÃO SUSTENTA A ECONOMIA

Gasto público está puxando o PIB, o que reduz investimento privado e pressionará os juros, afirma ex-presidente do BC. Para o economista e ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore, 84, o gasto público está puxando o PIB, o que reduz o investimento privado e pressionará os juros. “Hoje, o motor de crescimento do PIB é público, não privado. Tirando o agro, quem está fazendo o crescimento é o governo”, diz.O PIB (Produto Interno Bruto) de 2023 está sendo puxado pelos gastos do governo, e isso leva o setor privado a se retrair. A médio prazo, haverá queda na atividade ao mesmo tempo que o país precisará conviver com juros altos, pressionados pelas despesas estatais.“Esse crescimento que está aí não se sustenta. No momento que ele não se sustentar, esse conflito fiscal e monetário —que foi muito agudo antes de o BC, naquela decisão dividida [em agosto], ter baixado 0,5 ponto percentual na Selic [para 13,25% ao ano]— vai emergir de novo, com mais força”, diz.Sobre o aumento de arrecadação almejado pelo governo, afirma: “Ele está com excesso de otimismo que só ele, e ninguém mais, tem”. O PIB do segundo trimestre avançou 0,9%, elevando a expectativa de crescimento de 2023 a 3%. O agro foi bem no primeiro trimestre e não desacelerou tanto no segundo. O que houve foi forte impulso fiscal, com as despesas não financeiras da União, entre janeiro e julho, crescendo quase 9% acima da inflação. (Folha)

TED CRUZ CHAMA LULA DE “ANTIAMERICANO” E DEFENDE SANÇÃO AO BRASIL

Ted Cruz, republicano do Texas, também citou o presidente Lula/PT; embaixadora dos EUA já havia se posicionado contra a permissão. “A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo”, afirmou Cruz em nota. (Gazeta do Povo)

DEPOIS DA OLIMPÍADA – DA COPA DO MUNDO – AGORA G20 ENTRA PT PRA GASTAR MAIS

O governo Lula/PT entra no G20, com estimativa de gastar, inicialmente estima R$ 300 milhões para cobrir parte dos eventos relacionados ao ano do Brasil à frente do bloco, em 2024. Além é claro de ajudar os hermanos argentinos falidos da esquerda, onde já há uma severa desigualdade social. Não se pode calcular os gastos que se seguirá nesta modalidade sem retorno financeiro para o Brasil, além de escoar os nossos recursos para este falso brilhantismo do ego lulista, assim como foram os elefantes brancos, as ruínas em projetos parados por todo o Brasil lançado durante a copa e olimpíada, ainda na era petista. A retórica de Lula não se sustenta, como o combate a pobreza e a fome, são evidentes e graves casos, até dos que apareceram, como os invisíveis sem registros, durante a pandemia 2020, estes existentes onde há mais poder dos coronéis petistas no Norte e do Nordeste. Realidade esta que todos já reconhecem apenas para instruir que este tipo de política não oferece desenvolvimento, mas humilhação e falta de dignidade social.

GOLPE NO CHILE FOI A PIOR EXPERIÊNCIA DA MINHA VIDA

Vladimir Salamanca foi retratado pelo brasileiro Evandro Teixeira em 1973 quando estava detido no Estádio Nacional. Professora uruguaia Alicia Boero, que teve a vida atravessada pelo autoritarismo no Cone Sul, conta como viveu em Santiago o 11 de setembro de 1973, data em que Pinochet tomou o poder e implantou a ditadura no Chile.O fotógrafo Evandro Teixeira tinha 37 anos quando, cobrindo as consequências do golpe militar no Chile, deu de cara, por detrás das GRADES DO ESTÁDIO NACIONAL, em Santiago, com Vladimir Salamanca, 15. Neste domingo (10), os dois se reencontraram na capital do Chile na abertura da exposição de Teixeira no Museu da Memória, evento que integra os atos que recordam os 50 anos do golpe militar que levou Augusto Pinochet ao poder. Teixeira tem hoje 87 anos, e Salamanca, 65. (Folha) Este cenário do que aconteceu no Chile em 1973, é bem parecido do que aconteceu este ano aqui no Brasil em 2023, quando tomaram o poder, que é diferente de se ganhar uma eleição. Também usaram estádio para prender milhares de pessoas inocentes que só estavam se manifestando. Isto é muito peculiar.

