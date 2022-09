Manchete dos Jornais desta Terça-feira, 13 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

O inaceitável desperdício de alimentos

Grupo fechou 70 lojas durante a crise

Rede não resistiu a impacto da pandemia

Bolsa acumula a 2ª maior alta pré-eleições

Para especialistas, queda é alinhada à paridade global

Petrobras anuncia redução de 4,7% para preço de gás de cozinha

Votação no STF está 5 a 3 pela suspensão da lei

Prefeitos falam em conta de R$ 10,5 bi e demissões com piso para enfermagem

Cursos a distância se saem pior na avaliação do Enade

Mortes por chikungunya cresceram quase 70% no Brasil em 2022

Caixa terá crédito com juro menor para mulheres

Planos de saúde têm primeiro prejuízo semestral

Cinco países da UE traçam imposto mínimo corporativo em 2023

Concentração nas entregas deve elevar preço de frete de fertilizantes

Gasolina cai mais 2,5% e se aproxima de R$ 5 por litro

Piso da enfermagem pode custar R$ 10,5 bi, dizem municípios

Projeções de inflação para 2022 e 2023 voltam a cair

Centro-Oeste lidera alta do PIB desde a Covid, e Nordeste segura lanterna

Bolsonaro libera R$ 3,5 bi em emendas de relator após corte de ciência e cultura

Renda de servidor cai mais que na iniciativa privada na pandemia

Professores da PUC-SP vão parar contra redução de salários

Cursos a distância com nota máxima são menos da metade dos presenciais

Elevação dos juros tem pouco efeito sobre risco de empresas

Poucas companhias tiveram ‘rating’ reduzido no atual ciclo de alta da Selic

‘Valor’ estreia hoje coluna sobre gestão

Nova seção vai procurar responder questões sobre como as empresas podem ampliar e melhorar projetos que têm por objetivo a inovação

Incêndios ameaçam 5,5 mil pessoas e floresta na Terra Indígena do Xingu

Extensão da linha de fogo pode ter chegado a 50 quilômetros

GLP cai 4,7%, mas impacto na inflação é pequeno

Corte da Petrobras para as distribuidoras começa a valer hoje e deve tirar 0,02 ponto do IPCA em setembro e outubro

Por que os juros são tão altos no Brasil

Nos últimos 18 anos, de 2004 a 2022, a taxa média brasileira de juro real foi de 5% ao ano, nível bastante elevado para remunerar aplicações praticamente sem risco

Rodovias e ferrovias pedem reequilíbrio nas concessões

Operadoras pedem à ANTT revisão após alta dos insumos

Repactuação por alta dos insumos é justa e não pode demorar, diz Abdib

Associação alerta para o risco de desestímulo à entrada de investidores nos futuros leilões

Compensação de ICMS tem nova divergência entre União e Estados

Em 3 casos suspensão da dívida seria maior que perda de receita; SP rebate e diz que segue STF

Subsídios caem em 2021 ajudados por questão contábil

Benefícios alcançaram o menor patamar em 16 anos, mas cenário deve mudar neste ano e em 2023

Indústria na UE tem desafio de viver sem gás russo barato

Guerra na Ucrânia coloca em xeque o modelo industrial europeu

UE deve banir produtos de trabalho escravo, em novo choque com China

Medida pode prejudicar ainda mais as relações da UE com o governo chinês diante das recentes acusações da ONU sobre as condições de trabalho em Xinjiang

Covid nos EUA tira 500 mil do trabalho

Além de reduzir a força de trabalho, a covid continua matando centenas de pessoas por dia nos EUA. A média mais recente é de 320 mortes por dia

Quanto custa o novo piso salarial dos enfermeirosa – (e o mesmo valor da tua vida?)

Novo piso acelera o fechamento de unidades que atendem pelo SUS

Prumo desenvolve projeto de HBI para suprir a siderurgia

Produto à base de pelota de minério de ferro tem menor geração de CO2; investimento na fábrica tem previsão de US$ 1 bilhão

Teles disputam mercado de cibersegurança

Cada vez mais parecidas com empresas de tecnologia, operadoras miram negócio de US$ 1 bi neste ano

5G permite ataque veloz, mas o grau de proteção é maior

Especialistas avaliam o impacto da nova tecnologia na segurança digital

Electrolux prevê queda de vendas na Europa e nos EUA e vai cortar custos

A perspectiva desfavorável da segunda maior fabricante de eletrodomésticos do mundo é um dos sinais mais gritantes surgidos até agora sobre o grande estrago que a inflação tem provocado nos gastos do consumidor

Solução quer agilizar regularizações no campo

Criada por Toro Par e Wiz, plataforma vai levantar pendências fundiárias e ambientais de produtor rural

Após sequência de quedas, carne bovina deve voltar a subir

Segundo o Cepea, auxílios oficiais tendem a estimular o consumo, o que sustentará os preços

Alta de juros tem impacto moderado sobre risco de empresas

Baixa alavancagem e planos de investimentos modestos reduzem efeito da Selic nas dívidas privadas

Receita da exportação de café cresce 50%

Montante chegou a US$ 655,3 milhões em agosto, mesmo com pequena queda do volume de embarques

Inflação não voltará ao pré-pandemia, diz BlackRock

Para estrategista, falta de suprimentos global que ainda hoje afeta diversos setores levou a revisão de estratégia de produção mais barata na Ásia, o que terá um custo que será repassado ao consumidor

Caixa quer crescer 10% em crédito imobiliário

Aceleração das contratações, que somam R$ 106 bi até agosto, é apoiada pelo Casa Verde e Amarela