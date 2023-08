MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 2023

REPÓRTER ESPECIAL DE ECONOMIA EM BRASÍLIA

A grita do PT, puxada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, serve de amparo ao ministro para pressionar pelas medidas com o argumento de que o Centrão de Lira protege os mais ricos. Haddad não pode falar isso em público. Todo mundo sabe que, para o arcabouço dar certo, é necessário aumento da arrecadação. Difícil tarefa diante da paralisia do mercado brasileiro e de multinacionais saindo do Brasil, bem como portas de empresas e indústrias fechando, inevitável será o aumento dos impostos, e quanto mais aumenta, menos terá o brasileiro seu poder de comprar e logo, menos arrecadação. Diante do caos social, o que irá ocorre na sequência? Prova de vestibular para os incautos brasileiros. Este fato é tão real e preocupante, que o governo começa a se mexer para incentivar empresas para o seu novo e velho PAC. Taxar os mais ricos não irá sustentar a fome petista, a bomba sempre irá se voltar no colo dos mais pobres e fracos, como já ocorre em países esquerdistas. "Um povo que não conhece sua História está fadado a repeti-la." (Edmund Burke)

Depois de cair 0,07% em julho, indicador volta a subir neste mês, puxado por energia elétrica e preço de carros novos. Houve alta na gasolina (0,90%) e no gás veicular (1,88%), mas quedas no óleo diesel (-0,81%) e no etanol (2,55%). O item de maior pressão sobre a prévia da inflação de agosto foi a energia elétrica residencial, com alta de 4,59%, movimento influenciado “pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês anterior”, informou o IBGE. (Estado) NOTA: A bomba dos combustíveis, ainda não ocorreu, enquanto a Petrobras tiver gordura em caixa, vai bancando e com isso controlando a inflação através dos combustíveis, mesmo sendo quebrada gradualmente, quer pela diminuição do consumo das energias fósseis, que começa a repercutir pelo mercado, ou ainda porque pouco tem para investir em energias verdes, pra beneficiar a política econômica no curto prazo, mas pra quem conhece o mercado no longo prazo, sabe onde vai chegar.

Com economia aquecida, Powell indica alta de juros

A força da economia dos EUA pode exigir mais aumentos dos juros, alertou ontem o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, durante o simpósio econômico realizado anualmente em Jackson Hole, no Estado de Wyoming. Powell também destacou a natureza incerta das perspectivas econômicas americanas.Segundo Powell, a economia cresceu mais rápido do que o esperado e os consumidores continuam a gastar sem preocupações, tendências que podem manter elevadas as pressões inflacionárias. Ele reiterou que o Fed está determinado a manter a sua taxa de referência elevada até que a inflação seja reduzida para a meta de 2%.“Estamos atentos a sinais de que a economia não está arrefecendo como esperado”, disse. “Estamos preparados para continuar a aumentar as taxas de juros, se for apropriado, e manter o nível restritivo até termos a certeza de que a inflação cai de forma sustentável em direção ao nosso objetivo.” (Estado) NOTA: Pela falta de bom senso dos EUA, de não se voltar para o seu interesse interno, ficando mais preocupado com a guerra da Ucrânia, investindo pesado contra a Rússia, isto tem feito, o partido ‘Democrático americano” cair na armadilha da China com a Rússia, usando a Ucrânia, como bode expiatório para fragilizar os EUA e Europa e parece ter conseguido. Inflação nos EUA e Europa nunca antes vista, a ruína já começa ocorrer, o plano China e Rússia avança. Sinais de fragilidade econômica deste dois países China e Rússia, não passa de falácias e estratégias de guerra. Tem algo de podre ocorrendo. Alguns especialistas e diplomatas, parece ter esquecido, ou não lido, Best seller livro do chinês “Sun Tzu – Arte da Guerra”

O ESTADO DE S.PAULO

Interferência : STF vê ‘omissão’ da Câmara e cobra nova divisão de bancadas

Consórcio controlado pelo Pátria arremata lote de estradas no PR

Câmara define relator de projeto que taxa apostas

Governo prevê plano de troca de maquinário

Fundo Clima será braço financeiro de agenda ambiental

‘As empresas terão de comprar direito de poluir’

‘Agenda verde’ é positiva, mas exige coordenação, afirmam especialistas

Teto para MEI pode ir a R$ 144,9 mil

Saneamento e desigualdade

Em Porto Alegre, 8 de janeiro será ‘Dia Municipal do Patriota’

‘Adesão de autocracia ao Brics impõe desafios à política externa brasileira’

De volta, Modus operandi temerários: Lula negocia volta de financiamentos pós-Lava Jato com países da África

O GLOBO

Governo estuda como atrair construtoras para obras do Novo PAC

Fim do alívio na conta de luz fez IPCA-15 subir em agosto

CMN aumenta limite de dívida de prefeituras em R$ 12 bilhões

Especialistas criticam ‘jabuti’ para desoneração a municípios

País terá concurso nacional unificado para até 7,8 mil vagas

Aumento do salário mínimo vai contra disciplina fiscal

Caso suspeito de gripe aviária fecha unidade do Ibama no Rio

Casos de Covid aumentam 68% no mundo, aponta OMS

Trauma presente: Onda de saques na Argentina reaviva fantasma da crise de 2001

Glocal Experience leva a Manaus o debate sobre a Agenda 2030

CNJ vai entregar 22 mil títulos de terra na Amazônia

FOLHA DE S.PAULO

Resistência da Índia deixa de lado ‘moeda do Brics’ em cúpula

Inflação ainda preocupa, e juro subirá mais se preciso, diz presidente do Fed

Grupo Pátria vence concessão por 1º lote de estradas do PR

Obras paradas e projetos antigos são 43% do Novo PAC

Mercadante propõe Desenrola para transformar dívida ativa com a União em investimento

Planalto avalia contraproposta para socorro a municípios

Governo muda metodologia e some com 223 mil da fila de espera do INSS

Com redução do trabalho remoto, cresce ocupação de escritórios

Taxa Selic em queda melhora humor no setor de imóveis

Americanas demite 9.175 em 7 meses de recuperação judicial

Justiça manda empresa emitir passagens ou reembolsar clientes

Governo estuda abrir processo administrativo contra 123milhas

Sob pressão da energia elétrica, IPCA-15 avança 0,28% no mês de agosto, mais do que o esperado

Gasolina chega a R$ 5,88, valor mais alto desde julho de 2022

Itaú banca prejuízo e deixa Argentina após 44 anos

6 milhões de brasileiros consomem álcool em excesso, indica pesquisa

Proposta permite compensações ambientais em territórios tradicionais e preve indenização

ICMBio aponta ilegalidade e abuso em contratos de crédito de carbono

“Um reino dividido não fica em pé”, pra se manter, ou corrompe, ou manda matar

Jornal Independente

GAZETA DO POVO

Com redesenho do mar, Santa Catarina se prepara para cobrar royalties do petróleo do Paraná

Lula anuncia retomada de laços com Angola apesar de histórico de escândalos de corrupção

O Brasil coadjuvante nos Brics

Novas leis que regulam Big Techs na Europa são disfarce para censura

Disputa entre Arce e Morales divide esquerda na Bolívia

Itaú banca prejuízo e vende operação na Argentina por R$ 250 milhões

Intimado como testemunha, Dallangnol presta depoimento por seis horas ao CNJ

Donos da 123Milhas/PT recorrem ao STF contra quebra de sigilo aprovada por CPI

Mercado: A crise do “wokeísmo” é uma oportunidade para as religiões

Grupo Pátria: quem é a vencedora do Lote 1 do novo pedágio no Paraná?

Mercadante propõe “desenrola Empresas” com dívida ativa para financiar investimentos

PGR pede ao Supremo condenação “exemplar” para mais 30 investigados, “presos políticos” de 8 de janeiro

Caixas-pretas do avião que caiu na Rússia com o líder do Grupo Wagner são encontradas

Forte no agro, Lote 6 entra em fila prioritária para novos editais do pedágio no Paraná

CPI do MST: Salles aponta ‘crimes de todo tipo’ em diligência na Bahia

Imposto sobre a riqueza proposto por esquerdistas significa pior padrão de vida para todos

Dono do poder: Moraes vota pela cassação ‘política’ de Silvia Wiãpi e outros 6 parlamentares

Veja quais estados ganharão e perderão cadeiras na Câmara a partir de 2027

98 das 100 cidades mais competitivas do país estão no Sudeste e no Sul

No poder STF: forma maioria para que Câmara revise número de deputados por estado

Entidades do agro se mobilizam contra suspensão do Ibama para caça de javalis com armas de fogo

Câmara de vereadores de Porto Alegre institui 8 de Janeiro como “dia do patriota”

China reitera apoio a Cuba e promete defender a “soberania da ilha”

Volvo de Curitiba é a primeira montadora a utilizar diesel renovável em todas as atividades

“ONGs enterram o desenvolvimento do país”, diz Ratinho Junior

Ministros desprezam ciência ao negar impacto das drogas na saúde pública

8 de janeiro: os acordos para réus – presos políticos – e os riscos da censura prévia

E se eu lhe disser que Bolsonaro será preso no dia 7 de setembro? E a independência também

MATÉRIA EM FOCO

A tropa de choque de Haddad

Alvo do fogo amigo dentro PT por conta do desenho mais duro do novo arcabouço fiscal, Fernando Haddad é quem conta agora com esse grupo de deputados para fazer pressão sobre os líderes da Câmara na defesa da agenda de medidas “Robin Hood” do Ministério da Fazenda.

São medidas que apertam a cobrança de impostos para o “andar de cima’’ da pirâmide de renda da população brasileira. Pauta histórica do PT, que passa a ser crucial para o sucesso do arcabouço fiscal de Haddad.

Esse mesmo time que disparou petardos na direção de Haddad é que vai, agora, puxar o coro para que as medidas sejam aprovadas. Ou, pelo menos, uma parte delas.

A grita do PT, puxada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, serve de amparo ao ministro para pressionar pelas medidas com o argumento de que o Centrão de Lira protege os mais ricos. Haddad não pode falar isso em público.

Lira já viu a tentativa de carimbá-lo com essa pecha e vai tomando seus cuidados. O primeiro embate ocorreu nesta semana, durante a própria votação do arcabouço fiscal.

O deputado Lindbergh Faria (PT-RJ) teve um embate com o presidente da Câmara.

“Todo mundo sabe que, para o arcabouço dar certo, é necessário aumento da arrecadação. Eu quero aqui protestar contra lideranças desta Casa de tirar o projeto de offshore”, criticou o petista, sendo rebatido duramente por Lira, que cobrou do líder do governo, José Guimarães (PT-CE), que “explicasse” o acordo para retirar da medida provisória do salário mínimo a tributação das offshores. Um projeto será enviado para tributar esse dinheiro lá fora.

Apesar da cobrança, todo mundo sabe que essa negociação, que inclui ainda a edição de uma MP para mudar a tributação dos fundos exclusivos no País, é de curto prazo.

Foi só um acordão para o arcabouço fiscal, a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e a nova política serem aprovados, dando alívio para a elaboração do Orçamento de 2024, que chegará ao Congresso prevendo déficit zero nas contas públicas, como Haddad quer.

O ministro ganha tempo para tocar outras pautas e reforçar o compromisso com essa agenda, ao mesmo tempo em que vai abrindo espaço para o seu principal projeto na Fazenda: o programa econômico de transformação ecológica.

Se ganhar pontos nesse caminho, chega ao fim do ano com fôlego para sustentar o compromisso com a responsabilidade fiscal, mesmo que a meta de déficit zero não seja alcançada em 2024. A tropa de choque do PT é agora uma aliada para buscar as medidas Robin Hood.

Ministro conta com os deputados do PT para pressionar pela aprovação do pacote ‘Hobin Hood’

O Estado de S. Paulo. 26 Agosto de 2023

Por: Adriana Fernandes

Porto Alegre torna 8 de janeiro “Dia do Patriota”

Lei municipal é de autoria de ex-vereador do PL cassado político.

A Câmara de Porto Alegre tornou 8 de janeiro o “Dia Municipal do Patriota”, conforme o calendário de datas comemorativas do município. Nesta data, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusados e usados pelo poder imposto de ter depredado as sedes dos três Poderes, em Brasília.

A lei foi proposta em 15 de março pelo então vereador Alexandre Bobadra (PL) e promulgada pelo presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier (PTB), em 10 de julho.

Bobadra perderia o mandato cinco meses após propor a lei, ao ser derrotado em recurso ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do RS, sob ordem do STF a caça dos opositores.

Ele foi cassado injustamente, usando falso abuso de poder econômico por utilizar sozinho 43% dos recursos do fundo eleitoral do então PSL, partido pelo qual se elegeu em 2020 e que na maioria, em todo o Brasil, estão sendo vigiado para minguar a oposição contra o poder imposto no Brasil. No pleito de 2022, Bobadra se envolveu em briga com socos e cadeiradas com o colega Leonel Radde (PT).

Na justificativa do projeto de lei, o vereador do PL faz elogios à figura do patriota, “aquele que ama seu país e procura servi-lo da melhor forma possível”, diz que o país enfrenta “um perigoso processo de extinção do que é seu patriotismo” e aponta “vanguardas de ataque: a mídia, o ensino, as entidades globalistas, as universidades, a cultura militante”.

Ele não faz menção aos ataques golpetistas’ em Brasília e tampouco explica por que a data escolhida para a celebração é 8 de janeiro.

A proposta para o “Dia do Patriota” não chegou a ir a plenário. Como é de praxe nos PLL (Projetos de Lei do Legislativo), utilizados para homenagens e outros projetos de pouca relevância legislativa, o texto tramitou apenas pelas comissões. Ele só iria a plenário caso os vereadores assim requisitassem à Mesa Diretora.

O texto passou pela Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, foi aprovado por três votos a zero na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude e recebeu dois votos favoráveis e dois contrários na Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança.

O empate deu andamento ao projeto, que é encaminhado para análise do prefeito e aprovado automaticamente caso ele não se manifeste pela sanção ou veto em 15 dias. Diante do silêncio do prefeito Sebastião Melo (MDB), a promulgação pela presidência da Câmara é compulsória.

Questionado sobre o motivo de não ter se manifestado sobre a lei, Melo divulgou nota dizendo que “sancionar, vetar ou silenciar” eram todas “possibilidades constitucionais”. O prefeito estreitou laços com o bolsonarismo desde 2020 e deverá concorrer à reeleição em 2024 e com isso provavelmente irá ganhar.

Melo disse ainda que optou pelo silêncio em relação à proposta de Bobadra assim como o fez para um projeto semelhante, de junho, de autoria do vereador Aldaci Oliboni (PT) que também por meio de um PLL tornou 8 de janeiro “Dia em Defesa da Democracia”.

Diante da repercussão negativa do episódio, o presidente da Câmara avalia colocar em discussão um novo rito para os PLLS, estabelecendo a necessidade de apreciação em plenário. Sossmeier disse que “não tinha alternativa legal” a não ser promulgar a lei.

Acredita ainda que a Câmara não prestou a devida atenção à gravidade do “Dia do Patriota” em razão da enxurrada de projetos de autoria de Bobadra. Em vias de ser cassado pelo TRE, o filiado ao PL criou 266 PLLS, quase todos inserindo homenagens no calendário de datas comemorativas do município.

Sobre o “Dia do Patriota”, o vereador Moisés Barboza (PSDB) protocolou nesta sexta (25) novo PLL propondo que a data seja em 7 de setembro. Mas como diz ‘A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original’. (Albert Einstein) 7 de setembro será a data mais fria de nacionalidade na história. Certamente 8 de Janeiro, “Dia do Patriota”, será lembrado todos os anos, por inocentes, velhos, doentes, mulheres, crianças presos injustamente, por terem feito atos pela democracia brasileira, estes, jamais serão esquecidos.

Folha de S.Paulo de 26 Agosto de 2023

Por: Caue Fonseca porto alegre