Novos agentes de trânsito de Cambé são apresentados na Prefeitura

Visando mais segurança viária, fluidez no trânsito e bem-estar da população, os novos agentes de trânsitos de Cambé foram apresentados nesta quinta-feira (9) na Prefeitura. Os profissionais contratados participaram de uma reunião com o prefeito Conrado Scheller, a secretária de Segurança Pública e Trânsito, Danaê Fernandes, e o secretário de Governo, Frederico Ferreira, para discutir estratégias e alinhar diretrizes para o começo das atividades, durante a segunda edição do Cambé Musical, neste domingo (12).

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito explicou que os seis agentes contratados estão sendo preparados através de treinamento com a Polícia Militar, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU) e cursos da área visando a qualificação e o aprimoramento dos novos profissionais. Os agentes participarão também de uma palestra com o tenente da Polícia Militar Bruno Franceschet com temas como abuso de autoridade, tráfico de influência, corrupção ativa, violência contra o servidor, entre outros.

Cinco agentes participaram da reunião de hoje, com três deles com início imediato, mais dois começando no fim do mês, e o sexto iniciando o serviço em dezembro, já que foi chamado para substituir outro profissional que passou no concurso, mas não se apresentou. Logo após os treinamentos, eles darão início ao trabalho de campo, com atuação nas ruas do município em tempo integral.

Os agentes ficarão responsáveis pelo trabalho de fiscalização de trânsito, manutenção de ordem em casos de pane nos semáforos, organização de bloqueios para a execução de obras ou realização de eventos culturais e esportivos, sinalização de interdição de vias, prestação de atendimento à população e educação para o trânsito.

O prefeito Conrado Scheller destacou o primeiro grande desafio, de ter agentes no município, já foi superado. Agora, a missão é mudar a cultura e aumentar a segurança nas vias. “Esse é um dia especial, um dia histórico para Cambé. Sempre tem muitas lacunas, e antes em funções que já existiam, mas essa é uma função nova e essencial para salvar vidas. Agora podemos dizer que temos a primeira secretária de Trânsito, os primeiros agentes de trânsito e isso é muito importante. Sabemos que a cidade não tem uma cultura histórica de fiscalização e normas, mas agora o nosso trabalho é fazer a sociedade entender que eles estão aqui para ajudar. Estamos muitos felizes”, disse.

A secretária de Trânsito afirma que é uma grande alegria poder anunciar, em um dia histórico para o município, o começo das atividades dos novos agentes, que irão contribuir ativamente com o trânsito e a mobilidade urbana de Cambé. “É notável a colaboração que agentes de trânsito trazem à segurança viária, e o município de Cambé almeja alcançar novos patamares de organização de trânsito, com metas de redução de atropelamentos, coibição da circulação irregular e demais infrações de trânsito. Os agentes de trânsito vêm para zelar pela ordem e segurança no município, colaborando ativamente em eventos de grande importância para a comunidade, contribuindo para a fluidez do tráfego e a segurança de todos os cidadãos. Que sejam entendidos como agentes de transformação, porque para nós é como se virasse uma página em uma cidade que estava acostumada a não ter ordem no trânsito”, expressou Danaê Fernandes.

Apesar do nervosismo e frio na barriga, Luiz de Melo Alves, um dos novos agentes de trânsito disse estar muito orgulhoso com a nova função. “A expectativa e ansiedade é muito grande. Embora a gente saiba como funciona essa parte de trânsito, é uma coisa nova para a cidade e a aceitação do pessoal também vai ser muito importante. É um desafio mesmo, e a gente está encorajado em fazer o melhor e buscar grandes resultados para Cambé.”