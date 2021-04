Obra de construção do viaduto da Bratislava interdita acesso em Cambé

As obras de construção do viaduto na BR-369, entre a avenida Brasil e a estrada da Bratislava, em Cambé, começaram nas últimas semanas. Nesta fase do projeto, estão sendo feitas obras nas marginais para que o tráfego de veículos possa ser desviado, já que os motoristas sentem impacto no trânsito.

Por causa destas obras, a entrada de Cambé pela avenida Brasil foi fechada temporariamente, tendo o motorista que viaja no sentido Rolândia/Londrina se dirigir até o cruzamento seguinte, na estrada da Esperança, a popular parada da panela, enquanto quem vem no sentido Londrina Cambé, deve entrar nesta mesma entrada, ou na anterior, pela avenida Roberto Conceição.

Os trabalhadores estão realizando instalações nas galerias pluviais e medições. A obra foi autorizada pelo Governo do Estado em setembro do ano passado e terá um custo de R$ 13,5 milhões. O Consórcio Cambé OAE Bratislava, formado por três empresas, venceu a licitação. O prazo para execução é de 18 meses.

A BR-369, entre a avenida Brasil e a estrada da Bratislava, será rebaixada para criar uma trincheira. A obra será executada com dois viadutos, que darão continuidade à avenida Brasil e à estrada Bratislava, em um trecho de aproximadamente 800 metros. Aproximadamente seis mil veículos pesados e 26 de passeio passam pelo local todos os dias.

Assessoria de Imprensa