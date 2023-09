Operação Policial Desmantela Ponto de Tráfico de Drogas em Cambé

No último dia 20 de setembro, as equipes RPA Cambé e Choque Canil da Polícia Militar do Paraná realizaram uma operação conjunta no bairro Jardim Boa Vista, na cidade de Cambé. Esta ação tinha como objetivo coibir a prática de tráfico de drogas, em resposta a diversas denúncias que apontavam para a comercialização ilícita de entorpecentes na região.

A operação, que contou com um forte contingente policial, resultou na apreensão de uma menor de idade e de uma significativa quantidade de drogas, que estavam escondidas próximo a uma viela no bairro. Os detalhes da apreensão são os seguintes:

Uma Menor Apreendida : Durante a ação, uma adolescente foi apreendida pelas autoridades policiais, sendo encaminhada às autoridades competentes para as devidas providências legais.

60 Porções de Maconha : Um total de 60 porções de maconha foram encontradas no local da operação, evidenciando a intensa atividade de tráfico de drogas na área.

62 Porções de Crack : Além da maconha, 62 porções de crack foram apreendidas, indicando a diversidade de substâncias ilícitas que estavam sendo comercializadas na região.

41 Eppendorf de Cocaína : As autoridades também encontraram 41 eppendorf de cocaína, o que reforça a gravidade da atividade criminosa que estava ocorrendo no Jardim Boa Vista.

1 Frasco com Substância Análoga à Lança Perfume : Além das drogas tradicionais, um frasco contendo uma substância análoga à lança perfume foi apreendido, indicando a presença de diversas substâncias entorpecentes no local.

R$ 15,00 em Dinheiro: Além das drogas, foi apreendida uma quantia de R$ 15,00 em dinheiro, possivelmente proveniente das atividades ilícitas relacionadas ao tráfico.

Essa operação conjunta demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Cambé em combater o tráfico de drogas e proteger a comunidade local. As autoridades reforçam a importância de denúncias da população, que desempenham um papel crucial no combate ao crime e na manutenção da segurança pública. A menor apreendida será encaminhada ao sistema judiciário, e as investigações continuarão para desmantelar completamente as redes de tráfico de drogas na região.