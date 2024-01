Operação Policial em Cambé Resulta em Prisão e Apreensão de Máquinas de Jogo de Azar

Em uma ação efetuada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), um indivíduo foi preso e máquinas de jogo de azar foram apreendidas em um estabelecimento localizado em Santo Amaro, Cambé.

A operação, que contou com a participação das viaturas L1787 e 1142, foi realizada no dia 14 de janeiro de 2024, no “Buteco do Geraldo”. Durante a abordagem, foi constatado que W. H. S. G. possuía um mandado de prisão em aberto por questões relacionadas a pensão. Apesar de não ter sido encontrado nada de ilícito com ele no momento da abordagem, o mandado vigente levou à sua prisão.

O Sr. W. H. S. G. foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, com o uso de algemas, em conformidade com a súmula 11 do Supremo Tribunal Federal (STF), assegurando-se todos os seus direitos constitucionais.

Além da prisão, a operação policial também resultou na descoberta de duas máquinas de jogos de azar no estabelecimento. Estas foram apreendidas juntamente com R$ 51,00 em dinheiro encontrado em seu interior. O proprietário do estabelecimento, identificado como G. A. S., recebeu um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) por esta infração.

A ação bem-sucedida da Polícia Militar do Paraná reafirma o compromisso da corporação com a manutenção da ordem pública e o combate a atividades ilegais. A 11ª CIPM continua a trabalhar diligentemente para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos de Cambé e região.