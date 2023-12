Operação Policial Resulta na Prisão de Homem e Apreensão de Menor por Envolvimento com Drogas e Resistência

Na manhã do dia 24 de dezembro de 2023, uma ação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), conduzida pela 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11º CIPM) e com apoio da viatura L1142, resultou na prisão de um homem e na apreensão de uma mulher menor de idade por suposto envolvimento com drogas e resistência à abordagem policial.

O episódio teve início por volta das 9h47 na Rua Tamoios, Jardim Tupi, quando a equipe em patrulhamento avistou dois indivíduos, posteriormente identificados como N.I. de S.R. e L.L. dos S. Suspeitando de atividade ilícita, os policiais decidiram abordá-los, motivados pelo nervosismo evidente do homem, que usava uma tornozeleira eletrônica, e pela entrega de embalagens para a menor de idade.

Durante a abordagem, a jovem jogou as embalagens contendo substância análoga à cocaína. Revistando-os, nada de ilícito foi encontrado com a menor, porém, com o homem, identificado como L.L., foram encontradas 30 porções de substância análoga ao crack, 11 porções de maconha e a quantia de R$556,15 em dinheiro trocado.

No momento da abordagem, L.L. investiu contra os policiais, empurrando um deles ao chão e empreendendo fuga. Perseguido pela equipe, tentou escapar ao pular o muro de sua residência, mas foi seguido e confrontado. L.L. novamente investiu contra os policiais, ferindo um dos agentes, o que levou ao uso seletivo da força para contê-lo.

Com apoio da viatura L1142, L.L. foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Tupi para atendimento médico e também o policial ferido. Após os cuidados médicos, ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes para as providências legais.

A ação resultou na prisão do homem adulto e na apreensão da menor, ambos envolvidos em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas e resistência à abordagem policial.

As autoridades reforçam a importância do combate ao tráfico e do apoio a ações que visam manter a segurança e integridade da comunidade.