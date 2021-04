Paraná inicia campanha de imunização contra a gripe

Meta é imunizar contra a gripe pelo menos 90% do público-alvo, estimado em 4,4 milhões de pessoas. Nesta primeira etapa serão vacinadas crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

O Paraná iniciou a campanha nacional de vacinação contra a influenza nesta segunda-feira (12). A meta é imunizar contra a gripe pelo menos 90% do público-alvo, estimado em 4,4 milhões de pessoas.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve no Parque Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para o lançamento oficial da campanha no Paraná. O Estado já entregou 372 mil doses da vacina aos municípios na semana passada e conta com 1.850 salas de vacinação.

A vacinação será realizada de forma escalonada. Os grupos prioritários estão distribuídos em três etapas. Na primeira etapa, iniciada nesta segunda-feira e que segue até 10 de maio, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Diferentemente dos outros anos, idosos com 60 anos ou mais serão vacinados na segunda etapa da campanha, de 11 de maio a 8 de junho, junto com os professores da rede pública e privada.

Na terceira etapa, de 9 de junho e 9 de julho, serão vacinadas as pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privadas de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

“Esta campanha é fundamental. No ano passado fizemos a convocação e alcançamos 92% da cobertura de vacinação contra a gripe. Este ano é tão importante quanto, porque a imunização contra a influenza ajuda no diagnóstico diferencial daqueles que chegam na porta de um atendimento de urgência, de UPAs ou hospitais de pequeno porte, com queixas respiratórias e febre. Quem está vacinado contra a gripe consegue facilitar este diagnóstico para saber se pode ou não ser um caso de coronavírus”, afirmou o secretário.

“Neste momento estamos imunizando os idosos contra a Covid-19, e devido ao tempo de espera entre uma vacina e outra, que deve ser de 14 a 21 dias, a estratégia do Ministério da Saúde é de vacinar este grupo prioritário mais para frente, possibilitando um maior alcance de pessoas”, acrescentou.

A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, que simbolicamente representou todos os municípios do Paraná no lançamento da campanha estadual, também destacou o trabalho do Governo no enfrentamento da Covid-19 e ressaltou a eficiência na logística de distribuição dos imunizantes.

“Sabemos que todos têm anseio por mais vacinas. Parabenizo o Estado porque as vacinas quando aqui chegam, em menos de 24 horas já são distribuídas aos municípios. O Governo tem feito a sua parte, atendendo todos os municípios. Por isso é de extrema importância iniciarmos esta campanha. Precisamos estar prevenidos contra a gripe para que possamos ter uma proteção maior também contra o coronavírus”, disse.

Agência Estadual de Notícias