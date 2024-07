Prefeitura inaugurou nova sede da UBS do Silvino no último sábado (29)

0:00

Com uma sede moderna, ampla e que agora atendia aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura inaugurou no último sábado (29) a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Tereza Botesini Fávaro, no Jardim Silvino. A cerimônia foi realizada às 9h30 e contou com a presença do prefeito Conrado Scheller, do vice-prefeito Zezinho da Ração, de vereadores e servidores. Toda a comunidade foi convidada para o evento.

Ao todo, foram investidos R$ 1.459.920,07, sendo R$ 750 mil de repasse do Governo do Estado, por meio de emenda do deputado Francischini, e mais R$ 709.920,07 de recursos da Prefeitura. A nova unidade tinha 423,67 m² de área construída, com cinco consultórios divididos entre clínico geral, pediatria e ginecologia, consultório odontológico, sala mais ampla para reunião e coleta, sala de vacinação, sala de acolhimento, procedimento, farmácia, esterilização, banheiros adaptados, ambiente para funcionários, coordenação e copa. Todos os espaços da UBS eram climatizados e contavam com móveis planejados. A empresa responsável pela obra foi a Norma Construções Civis LTDA. – EPP.

A UBS do Silvino atendia cerca de 10 mil cambeenses dos bairros Jardim Silvino, Jardim Riviera, Jardim Ana Elisa I e Jardim Montecatini. Já na próxima segunda-feira (1), a população dessa região poderia procurar os serviços da Unidade.

O prefeito Conrado Scheller destacou o ganho que uma nova Unidade proporcionava para toda a população. “Essa é uma região muito importante e que precisava de uma UBS à altura. Com isso, e com a ajuda do Governo do Estado, decidimos construir uma do zero, nova, climatizada, com móveis planejados, ambiente acolhedor e confortável para todos os cambeenses e nossos servidores. Estamos muito felizes em ter entregue essa Unidade, reforçando nosso compromisso com a saúde e garantindo mais uma opção de qualidade para continuarmos trabalhando com a Atenção Básica de forma eficiente”, disse.

A UBS fica na Rua Antônio Raposo Tavares, Quadra 57, no Jardim Silvino, ao lado do CMEI Nelson Florêncio Pizaia.