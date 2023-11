Secretaria de Trabalho abre inscrições para curso gratuito de maquiagem

A Secretaria de Trabalho e Profissionalização está promovendo um curso gratuito de maquiagem no município. As aulas são disponibilizadas através do programa Capacita Cambé, em parceria com a empresa Matrix Energia e o Senac Paraná. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira pelo telefone do Sine Cambé (43) 3174-0443.

O curso é destinado para pessoas acima de 15 anos, e tem carga horária de 40 horas, começando na próxima segunda-feira (27) e indo até o dia 12/12. As aulas são de segunda à quinta-feira, das 13h30 às 17h30, no Centro de Educação Profissional, que fica na Rua da Lapa, nº 160. Os alunos terão acesso a instrumentos e produtos, higienização, geometria do rosto, tipos de pele, limpeza de pele, preparação e técnicas de maquiagem diferentes.

Ainda em parceria com a Matrix Energia e o Senac, a Secretaria de Trabalho também irá promover um curso de produção de panetones, bolos e roscas natalinas. Com carga horária de 15 horas, as aulas serão entre o dia 4 e 8 de dezembro, das 14h às 17h, no Centro de Educação Profissional. Os alunos terão acesso a uma grade curricular que conta com técnicas de higienização na manipulação de alimentos; ingredientes, utensílios e equipamentos utilizados; preparo das receitas; apresentação e decoração; e embalagens adequadas para armazenamento e comercialização. As inscrições são feitas também pelo telefone do Sine.