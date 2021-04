100 cursos online e gratuitos para melhorar o currículo e ampliar o conhecimento

Com a pandemia, 16 universidades e instituições estão oferecendo cursos para serem feitos de casa. Há oportunidades em diversas áreas de conhecimento.

Com a pandemia, ficou ainda mais dificil conseguir uma vaga no mercado de trabalho que é exigente com os candidatos. Por isso, a capacitação e qualificação são importantes para ganhar vantagem competitiva ao concorrer a uma vaga de emprego.

Durante esse período de crise, diversas universidades, faculdades e entidades corporativas abriram cursos livres e gratuitos de aperfeiçoamento ou introdutórios que podem ser feitos sem sair de casa, pela internet.

São diversas áreas de conhecimento e atuação contempladas, como tecnologia, saúde, educação, empreendedorismo, finanças pessoais, marketing, gestão, e-commerce, mídias digitais, literatura, política, entre outros.

Confira abaixo mais de 100 cursos de 16 instituições que podem ser aproveitados por você.

ESPM

A instituição oferece cursos gratuitos chamados de “Pocket Live”, com duração de cerca de 2h e por webconferência. Veja alguns dos agendados para abril:

07/04 – Os Novos Elementos de Valor do Post-Luxury

08/04 – ENTRETENIMENTO 360º: Criando Experiências Memoráveis

09/04 – Como planejar na Era das Incertezas

12/04 – Gamificação na Prática

13/04 – Mineração de Dados com Rapid Minder

14/04 – Como inovar na Economia da Paixão

15/04 – E-SPORT: A Ascensão do Esporte Eletrônico no Brasil

29/04- Como turbinar o seu Linkedin e se destacar da multidão

FGV

A FGV tem um portfólio com oferta permanente de mais dezenas de cursos gratuitos, em diferentes áreas. A duração varia entre 5 e 30 horas. Veja algumas das opções:

Como organizar o orçamento familiar (carga horária: 12 horas)

Saúde física e mental na internet (carga horária: 5 horas)

Fundamentos da Gestão de Custos (carga horária: 5 horas)

Negociação e formação do contrato (carga horária: 5 horas)

Segurança Digital (carga horária: 5 horas)

Gestão do Cotidiano Escolar (carga horária: 30 horas)

Introdução à ciência de dados (carga horária: 60 horas)

Fundamentos da Gestão de TI (carga horária: 5 horas)

Influência dos fatores mercadológicos na decisão de preços (carga horária: 5 horas)

FIAP

O Centro Universitário FIAP disponibiliza cursos de 40 a 160 horas nas áreas de tecnologia, inovação e negócios. Veja alguns:

Soluções Tecnológicas Emergentes: IoT, Inteligência Artificial, Realidades Paralelas e Blockchain (carga horária: 40 horas)

Blockchain Advanced (carga horária: 100 horas)

Customer Experience Management (carga horária: 40 horas)

Design Thinking (carga horária: 40 horas)

Inteligência artificial e Computacional (carga horária: 80 horas)

Mobile Marketing (carga horária: 60 horas)

Linguagem Python (carga horária: 60 horas)

IED

O IED São Paulo oferece até o dia 7 de abril cursos de extensão no formato de aulas abertas em áreas como moda, design e marketing.

05/04 – Marketing de influência: como criar uma ação integrada para gerar resultados

07/04 – Shoes & Bags: Brand Project (acessórios de moda)

Mackenzie

A instituição oferece minicursos gratuitos, com duração entre 4h e 8h. Veja alguns:

Estratégia corporativa e gestão de projetos

Tomada de decisões guiadas por dados

Inovação na era digital

Contrato de confidencialidade

Inteligência artificial e ferramentas avançadas de ciência de dados

Nube

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) oferece cursos em videoaulas com foco na colocação profissional de jovens:

Gestão de carreira (certificado de 3 horas complementares)

Tenha sucesso em processos seletivos (certificado de 5 horas complementares)

Como administrar seu tempo (certificado de 5 horas complementares)

Marketing pessoal: sua imagem é você! (certificado de 3 horas complementares)

Falar em público: encare esse desafio (certificado de 5 horas complementares)

Sebrae

O Sebrae oferece várias opções de cursos gratuitos de curta duração para empreendedores e para quem está interessado em abrir um negócio. Há inclusive cursos que podem ser feitos por Whatsapp.

Marketing digital para o empreendedor (15 dias)

Gestão financeira

Customer Success: como conquistar e manter clientes

Como vender pela internet na crise do coronavírus

Avaliando as vendas do seu negócio (curso por Whatsapp)

Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio (curso por Whatsapp)

Como vender mais e melhor

Aprender a empreender

Como desenvolver produtos e modelos de negócios inovadores

Senac

O Senac oferece cursos livres com certificação em parceria com empresas como Cisco e Microsoft, e também conteúdos autoinstrucionais, nos quais os alunos acessam os materiais e realizam as atividades sozinhos.

OPÇÕES COM CERTIFICADO:

Cybersecurity Essentials

Empreendedorismo – Novos Negócios

Get Connected

Introdução a IoT – Internet das Coisas

Conceitos Básicos de Azure

Dê seus primeiros passos com o C#

Adicione lógica aos seus aplicativos com C#

Criar aplicativos sem servidor

Consumir dados com o Power BI

Criar um aplicativo baseado em modelo no Power Apps

Proteger seus dados de nuvem

Trabalhar com os dados relacionais no Azure

Introdução ao Machine Learning com o Python e o Azure Notebooks

Virtualização – Compartilhar recursos de nuvem

CONTEÚDOS AUTOINSTRUCIONAIS

Assistência de Enfermagem na Síndrome da Angústia Respiratória

Eletrocardiograma: realização e interpretação de traçados

Promoção, Incentivo e Manejo do Aleitamento Materno

Diagnóstico ambiental – ferramentas e métodos de realização

Arquitetura e construção: principais conceitos e aspectos práticos

Compra e venda de imóveis: aspectos práticos

Estratégias de relacionamento para o mercado imobiliário

Gestão dos processos financeiros nas organizações

Gestão dos processos organizacionais

Noções de folha de pagamento

Rotinas administrativas de RH

Rotinas do profissional de compras

Sustentabilidade e responsabilidade social

Planejamento de jogos digitais para multiplataformas

Caminhos para Liberdade Financeira

Como Pedir e Receber Feedbacks?

Diversidades: gênero e sexualidade

Educação Antirracismo

Introdução à HTML e CSS

Neurociências das emoções

Senai

O Senai-SP oferece cursos online, que podem ser acessados por computador ou celular e com duração entre 14 e 20 horas. Veja algumas das opções:

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Desvendando o BIM

Desvendado a Indústria 4.0

Desvendado a Blockchain

Sesc

O EAD Sesc Digital oferece cursos no formato de videoaulas e conteúdos complementares. Veja algumas das opções com inscrições abertas:

Como Estamos Envelhecendo?

Noções Básicas de Desenho e Narrativa de Quadrinho

O Pintor Letrista – Lições Introdutórias em Pintura de Letra

Unicamp

A Unicamp disponibiliza cursos online gratuitos através da plataforma Coursera. Veja algumas das opções:

Conceitos Básicos de Logística e Supply Chain

Saúde Baseada em Evidências

Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos Android

O Empreendedorismo e as Competências do Empreendedor

Universidade Anhembi Morumbi

A instituição oferece dois cursos online gratuitos no formato de videoaula:

Marketing Corporativo e Pessoal

Fundamentos de Marketing Digital

Universidade São Judas

A instituição oferece, em parceria com o Google, oficinas práticas e gratuitas.

7/04 e 14/04 – Data Studio do Google (4 horas)

21/04 – Técnicas de influenciador digital: Youtube (2 horas)

28/04 – Lógica de programação (2 horas)

Unopar

A Unopar está com inscrições abertas até 31 de maio para dezenas de cursos de extensão EAD gratuitos para profissionais ou estudantes. É permitida, porém, a inscrição em apenas um curso por CPF. Veja algumas das opções:

Educação especial (ensino inclusivo) com ênfase em comunicação alternativa

Engenharia 4.0

Gestão ágil e desenvolvimento de software

Business intelligence, big data e analytics – ciência de dados

Gestão em Gerontologia

Gestão empresarial

Marketing Digital

Libras e Educação para Surdos

Direito ambiental

USP

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) é uma das unidades da USP que oferece vários cursos gratuitos de extensão universitária. Veja abaixo algumas das opções:

A busca pela verdade: ideal ético em Platão

A evolução histórica do crédito e seu impacto nas finanças pessoais

Améfrica e as territorialidades afro-diaspóricas

As políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil nas áreas de saúde, habitação, saneamento básico e proteção social

Linguística para escritores: explorando suas narrativas em seus detalhes

O uso de mídias digitais para o desenvolvimento da autonomia: compartilhando experiências para o ensino de línguas adicionais

A representação da mulher em Madame Bovary [1857], de Flaubert, e em A mulher de trinta anos [1842], de Balzac

​​​​​​​Literaturas africanas de língua portuguesa: Angola a Moçambique

O paradoxo nas personagens femininas de Nelson Rodrigues

Autoritarismo neoliberal: precarização da vida, violência e conservadorismo

Entendendo o bolsonarismo

Política externa em transformação: do monopólio do Itamaraty à “pós-diplomacia”

Collabplay

A plataforma da multinacional HostGator oferece cursos online rápidos voltados para todos os públicos. Veja algumas das opções:

E-commerce e Vendas Online

YouTube para Iniciantes: Como criar e crescer o seu canal

Criação de Vídeo para seu Negócio

Notícias Contábeis