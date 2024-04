TJ – PR: Processo Seletivo divulga oportunidade no município de Cambé

0:00

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ – PR), por meio do Departamento de Gestão de Recursos Humanos anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Estagiário, a fim de atuar na Secretaria da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Cambé.

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 16 anos e esteja matriculado e com frequência efetiva no curso de pós-graduação em direito.

Ao ser contratado, o estagiário deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias, referente a bolsa auxílio mensal no valor de R$ 3.198,21, acrescido de R$ 12,00 correspondente ao auxílio-transporte por cada dia efetivamente estagiado.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever no período de 2 a 8 de maio de 2024, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do TJ – PR.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova em data, horário e horário a serem informados posteriormente.

Além da etapa anterior, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de aproveitamento total da prova escrita, serão submetidos à fase de entrevista, com base nos critérios especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o contrato será firmado durante dois anos. No entanto, o Processo Seletivo terá validade durante seis meses, contados a partir da publicação da classificação final, com possibilidade de prorrogação por igual período.