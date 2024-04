Operação “Lord of the Arms” em Londrina Resulta em Prisões e Apreensões Significativas

0:00

No dia 26 de abril de 2024, em Londrina, uma operação conjunta envolvendo diversas forças policiais do Paraná, denominada “Lord of the Arms”, levou à prisão de dois homens e à apreensão de uma quantidade significativa de drogas, munições e equipamentos ilícitos. A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) – DENARC, com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), ARI (SOI) – 2° CRPM, ALI 30° BPM, ROTAM 30º BPM de Londrina, e ROTAM 11º Cia Independente de Cambé.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, as autoridades conseguiram não apenas efetuar as prisões mas também descobrir e apreender 253 munições de calibres diversos, acessórios para armas de fogo, apetrechos para o tráfico de drogas, dispositivos eletrônicos, e 611 gramas de substâncias entorpecentes. As apreensões ocorreram em dois locais distintos, sendo o segundo uma abordagem surpresa em um apartamento onde estava armazenado o material ilícito.

A operação “Lord of the Arms” faz parte dos esforços contínuos das forças de segurança do estado do Paraná para combater o tráfico de drogas e armas na região. A ação reforça o compromisso da polícia em garantir a segurança pública e combater o crime organizado com rigor.

Os detalhes da operação foram registrados no Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) de número 2024/521819. A Polícia Militar do Paraná reitera a importância da colaboração da população com o Disque Denúncia 181, um serviço vital para o sucesso de operações como esta.