Guilherme Bellintani Revela Planos Futuros para o Londrina Após Aquisição da SAF

Guilherme Bellintani, recém-proprietário de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Londrina, concedeu sua primeira entrevista coletiva, onde esboçou os planos ambiciosos para o clube. A reunião com a imprensa ocorreu na manhã de quinta-feira no Centro de Treinamento da SM Sports e durou mais de uma hora.

Bellintani, que já presidiu o Bahia e agora lidera a Squadra Sports, explicou detalhadamente o futuro do Londrina sob sua gestão. Ele enfatizou uma “reconstrução” que envolverá investimentos significativos e uma série de iniciativas para aproximar o clube de seus torcedores. “Nosso objetivo principal é reconectar o Londrina com a cidade. Se a cidade não abraçar o projeto e o torcedor não sentir que o clube pertence a ele, nosso projeto não será bem-sucedido”, afirmou Bellintani.

Investimentos e Estrutura

O empresário delineou investimentos de pelo menos R$ 100 milhões ao longo dos próximos seis anos. O orçamento do clube para 2024 está estipulado em R$ 13 milhões, com uma receita projetada de R$ 5 milhões. Além disso, está planejada a construção de um novo centro de treinamento em até quatro anos e a realização de reformas no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) para que possa voltar a sediar partidas em breve.

Bellintani também mencionou que a Squadra Sports assumirá as dívidas do Londrina, incluindo obrigações com a prefeitura da cidade, tributárias, trabalhistas e cíveis, que serão mitigadas através das reformas no VGD.

Sócio-torcedor e Iniciativas com a Base

A primeira ação anunciada é o lançamento de um novo programa de sócio-torcedor, com planos variando de R$ 30 a R$ 200 mensais. A adesão ao programa incluirá uma camisa exclusiva do Londrina, não vendida separadamente, fortalecendo o vínculo com os torcedores.

Bellintani destacou ainda o foco no desenvolvimento de atletas locais, com o Londrina pretendendo formar boa parte de seu elenco com jogadores da região nos próximos quatro a cinco anos. “Nosso projeto de base é essencial para que o Londrina se torne referência na formação de atletas no Brasil”, comentou.

Competições e Desempenho

O Londrina enfrentará o Ypiranga-RS no próximo domingo no Estádio do Café, continuando sua jornada na Série C do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação nas quartas de final do Paranaense e a contratação de 13 novos jogadores, Bellintani afirmou que as contratações futuras serão pontuais, para atender necessidades específicas do elenco.

O proprietário da SAF do Londrina demonstra otimismo e um compromisso claro com a longevidade e o sucesso do clube, prometendo uma gestão que respeita o passado e olha para um futuro promissor.