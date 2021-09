4 tipos de curso online para começar uma nova carreira hoje

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Você está satisfeito com o seu emprego atual? Escolher a profissão ideal, nem sempre é fácil. Uma pesquisa realizada no início do ano passado, com pouco mais de 7 mil entrevistados, mostrou que 92% desejavam trocar de emprego. Você se encaixa nesses números?

Para a maioria das pessoas, a vontade por trás desse desejo, muitas vezes, é o de receber um salário maior. Além disso, segundo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), metade dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho.

Alguns dos motivos dessa ansiedade? O desânimo e a frustração com o atual emprego (muitas vezes norteado por um baixo salário).

É comum, portanto, encontrar profissionais que não se veem realizados com o que fazem atualmente. Por isso, sair em busca de novas áreas de trabalho é sempre uma boa ideia. E é exatamente sobre isso que vamos falar no texto de hoje.

Que tal se dedicar a uma nova profissão através de cursos na internet? Saiba que este pode ser o primeiro passo para você trocar de ramo. O melhor, é que existem cursos de extrema qualidade que podem ser encontrados de forma online.

Segundo dados levantados pela plataforma de cursos MetaLecure, as formações online mais procuradas no momento são as de marketing digital. Como trabalhar com internet virou tendência, é muito comum pessoas irem atrás de conhecimento sobre marketing digital. E como o marketing digital é uma área bastante abrangente, existem cursos de vários segmentos, como por exemplo: marketing digital em redes sociais; Facebook/Instagram e Google ads; Google Analytics; Email Marketing; Copywriting, E-commerce e muito mais.

No entanto, não são apenas cursos de marketing digital que você vai encontrar no mercado online. Veja abaixo outras opções para você começar uma nova carreira hoje:

Abra sua própria hamburgueria

A moda dos hambúrgueres gourmets se espalhou pelo Brasil. Hoje em dia muitas pessoas estão fazendo hambúrgueres durante a noite, em sua própria casa, para vender por aplicativos de comida, como o Ifood.

Essa é uma excelente opção de curso, que pode te ajudar a ganhar uma renda extra ou até mesmo se transformar na sua renda principal.

Aprenda a cortar cabelo e fazer a barba

Outro segmento que é bastante procurado na internet é o das barbearias. A sensação de ser dono do seu próprio negócio é o que motiva milhares de jovens a se tornarem barbeiros. Existem diversos cursos de qualidade na internet.

Além disso, um fator decisivo para escolha dessa nova profissão é o de que, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar.

Manicure e pedicure

Assim como os barbeiros, também é possível fazer uma boa renda com salão de beleza. Portanto, ser uma boa manicure e pedicure pode ser uma boa pedida.

Fotografia

Você gosta de fotografar? Que tal fazer disso a sua nova profissão? O ramo da fotografia é imenso e bons profissionais são sempre requisitados. Existem cursos excelentes na internet. Com prática e dedicação é possível se tornar um profissional gabaritado.