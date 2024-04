Colisão Frontal em Cornélio Procópio Resulta em Uma Morte e Vários Feridos

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta quarta-feira, 23 de abril de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um grave acidente de trânsito no km 82 da BR 369, próximo ao posto da PRF em Cornélio Procópio, Paraná. O incidente, uma colisão frontal ocorrida por volta das 08h30, envolveu um veículo GM Corsa de cor vermelha, placas ANL9J28, e uma Ford/F-1000, placas AED 3202.

O GM Corsa, ocupado por três policiais militares que retornavam à cidade de Londrina após o término de um turno regular de serviço, foi severamente atingido. A condutora do Corsa, a Soldado QPM 1-0 Ana Clara, faleceu no local devido a lesões torácicas. Os outros ocupantes do Corsa, o Soldado QPM 1-0 Takahashi e o Soldado QPM 1-0 Wagner, sofreram ferimentos graves, sendo imediatamente socorridos. Takahashi apresentou lesões torácicas, enquanto Wagner sofreu uma lesão no fêmur.

O condutor da Ford/F-1000, de 62 anos, também foi socorrido com dores no tórax e encaminhado para atendimento médico. Todos os feridos foram levados ao Hospital Santa Casa de Cornélio Procópio e outros hospitais de referência na região.

O acidente provocou a interdição do fluxo de tráfego na BR 369 para facilitar o socorro e a investigação das causas do sinistro. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, Instituto Médico Legal (IML) e PRF compareceram ao local. A PRF é responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – LPAT.

Este acidente ressalta a importância do cuidado na direção, especialmente no retorno de turnos de trabalho e em rodovias movimentadas.