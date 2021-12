5 erros de marketing para você não cometer no Instagram

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Instagram é hoje uma das redes sociais mais acessadas e expandiu seus olhares nos últimos anos com atualizações na plataforma e a possibilidade de ferramentas de publicidade e anúncios.

Em um dos eventos mais badalados de 2021, a influenciadora e humorista Gessica Kayane reuniu influenciadores e marcas dos quatro cantos do país, em 3 dias de uma mega festa em um hotel de Fortaleza.

E apesar de não ter sido televisionado ou aberto ao público, como os festivais de música, por exemplo, a Farofa da Gkay impactou 66 milhões de pessoas, somente com transmissões pelo Instagram. O evento permaneceu nos trending topics e já se tornou case de sucesso entre os idealizadores.

Com o crescimento dessa rede, muitos profissionais de marketing passaram a apostar em estratégias para marcas e pessoas que desejam crescer na internet. Mas apesar de ser um ótimo recurso, é preciso tomar cuidado para não cometer erros e estragar o processo de crescimento no Instagram.

O profissional pode saber editar bem seus posts, conhecer técnicas de design, mas ainda assim é necessário conhecer os pontos fracos da rede para que não atrapalhe o desempenho do perfil.

Para te ajudar a não cair nos erros, trouxemos 5 erros que afetam o seu marketing e devem ser evitados no Instagram:

1. Não planejar os conteúdos

Quem trabalha com marketing sabe que o planejamento é essencial para garantir bons resultados, e no Instagram não é diferente. A forma de funcionar da rede pede que os usuários tenham uma rotina dentro da plataforma.

Planejar os conteúdos é necessário para que o feed da marca ou influencer siga uma linha de postagem. Estude estratégias e tenha um plano de mídia para que nada fique de fora ou seja publicado de forma errada.

2. Usar hashtags ineficazes

As hashtags são importantes para atrair o público com recursos da própria rede, mas usar palavras genéricas ou encher um post com hashtags pode não ser o melhor caminho.

O ideal é utilizar palavras que façam sentido com o seu perfil ou com o post em questão. Por exemplo, se você trabalha com venda de roupas, hashtags como #moda e #looksparafesta podem ser boas alternativas.

3. Não interagir com os seguidores

O Instagram exige que os perfis interajam com os seguidores por meio de comentários, enquetes e curtidas. A plataforma leva isso muito em conta quando vai entregar conteúdos ou valorizar um perfil.

É sempre bom manter uma frequência de engajamento com o público, as pessoas que seguem alguma marca ou influenciador tem boas reações quando são respondidas por meio de comentários ou outras formas de interação.

4. Postar vídeos e fotos de baixa qualidade

Com a grande quantidade de pessoas produzindo conteúdos no Instagram, aumenta também o nível de qualidade das publicações e geralmente fotos e vídeos que não tem qualidade já perdem pontos por parte dos usuários.

As redes sociais são como vitrines onde você expõe seus produtos, e os seguidores estão muito atentos a tudo que é publicado para ver se realmente vale a pena seguir aquele perfil.

Por isso, invista na qualidade dos conteúdos, encontre boas ferramentas para criar vídeos com fotos e músicas online grátis, pois são ótimos aliados para trazer dinamismo e qualidade a algumas postagens e nunca esqueça de levar em consideração o tamanho ideal de mídia para o Instagram.

5. Não postar stories

O recurso de postar story talvez seja um dos mais utilizados na rede social, já que os vídeos rápidos chamam atenção do público e podem ser usados para mostrar o dia a dia, dicas ou até a rotina de alguém.

Muitas pessoas acessam os stories todos os dias e veem rapidamente o que está acontecendo no mundo. Consequentemente, quem aposta nos stories com certeza terá um retorno positivo para o perfil.

Fique atento a esses detalhes, mesmo que o perfil de sua marca seja exclusivamente comercial. Atitudes erradas podem derrubar suas estratégias de marketing no Instagram. Estude sempre que necessário e aproveite esse oceano de oportunidades que a plataforma oferece.

