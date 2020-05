Foi repassado via Central de Operações, que na Av. Santos Dumont havia acabado de ser tomado de assalto um Ford Ka de cor vermelha, por um indivíduo armado. Diante das informações, as equipes de imediato iniciaram patrulhamento a fim de localizar o referido veículo; sendo visualizado um automóvel com características idênticas às repassadas transitando pela Av. São João com os faróis apagados. Foi dada voz de abordagem ao mesmo com sinais luminosos e sirene, a qual não foi acatada, momento em que o condutor acelerou o carro, acessando a Av. JK em grande velocidade.

Foi iniciado um acompanhamento, sendo que o indivíduo atravessou diversos sinaleiros na condição fechada. Quando na rotatória da Av. JK com a Av. Higienopólis, o mesmo veio a perder o controle colidindo com o canteiro central em frente a uma farmácia.

O condutor desceu do veículo com uma arma em punho direcionando-a às equipes, que diante da injusta e iminente agressão, visando resguardar a integridade física das equipes e de terceiros, tiveram de efetuados disparos de arma de fogo em sua direção. Momento em que o autor retornou correndo, sentido a esquina novamente, e jogou a arma de fogo em frente a determinado numeral, na Av. JK, continuando correndo sentido a esquina, sendo possível sua contenção e feito uso de algemas para resguardar a integridade física do abordado, dos policiais e de terceiros.

Posteriormente foi localizada um simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, no local onde foi visto sendo jogado pelo abordado. O mesmo foi identificado como sendo um menor de 17 anos, sendo este encaminhado ate a UPA do Jardim do Sol, para que fossem prestados os atendimento necessários, haja visto que o mesmo se lesionou no momento da colisão do veiculo roubado. Posto isso o autor dos fatos foi encaminhado ate a Central de Flagrantes juntamente com o automóvel e um simulacro usado na ação, para que fossem tomadas as providências cabíveis quanto aos fatos.

Comunicação Social 5° BPM