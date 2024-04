Londrina Esporte Clube Intensifica Treinos para Enfrentar o CSA na Série C

0:00

O Londrina Esporte Clube está se preparando para uma semana decisiva de treinamentos no Centro de Treinamento visando o próximo confronto da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe, sob a direção do técnico Emerson Ávila, enfrentará o CSA-AL na segunda-feira, 6 de maio, às 20h no Estádio do Café.

Após um início de temporada com desafios, incluindo um empate e uma derrota em casa, o Londrina busca ajustar estratégias e melhorar seu desempenho em campo. O técnico Emerson Ávila programou uma série de seis sessões de treinos, começando nesta terça-feira, às 16h30, com o objetivo de refinamento tático e físico dos jogadores.

Agenda de Treinos da Semana:

Terça-feira (30/04): Treino às 16h30 no CT.

Treino às 16h30 no CT. Quarta-feira (01/05): Treino às 9h30 no CT.

Treino às 9h30 no CT. Quinta-feira (02/05): Treino às 9h30 no CT.

Treino às 9h30 no CT. Sexta-feira (03/05): Treino às 9h30 no CT.

Treino às 9h30 no CT. Sábado (04/05): Treino às 9h30 no CT.

Treino às 9h30 no CT. Domingo (05/05): Treino final às 16h30 no CT, ajustando os últimos detalhes antes do jogo.

Os treinamentos são cruciais para o Londrina, que visa capturar sua primeira vitória na competição. A equipe técnica e os jogadores estão focados em melhorar a coordenação em campo e a eficácia nas finalizações, elementos que foram pontos fracos nos jogos anteriores.

O confronto de segunda-feira é visto como uma oportunidade para o Londrina retomar o caminho das vitórias e ganhar confiança para o restante da temporada. A expectativa é que o estádio do Café receba um bom público para apoiar o time em um momento crucial do campeonato.