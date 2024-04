Câmara de Cambé Discute Orçamento de R$ 579 Milhões para 2025 na Audiência Pública da LDO

0:00

Na manhã desta sexta-feira, 26 de abril, a Câmara de Vereadores de Cambé foi palco da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025, com a presença de figuras chave da política local, incluindo o secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, e o presidente da Câmara, vereador Tokinho.

A LDO, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e propõe alterações na legislação tributária, estabelece as metas e prioridades do governo municipal. Durante a audiência, o secretário Gabriel Cândido enfatizou a importância da LDO como um instrumento de planejamento e controle orçamentário, destacando que ela oferece uma visão mais genérica em comparação à LOA, que detalha especificamente os programas e ações a serem financiados.

O projeto de lei referente à LDO foi apresentado aos participantes da audiência, incluindo os vereadores Carlinhos da Ambulância, Jefferson Guedes, Jota Mattos e Odair Paviani. A previsão orçamentária para Cambé em 2025 é de R$ 579 milhões. O secretário também mencionou que a LOA, baseada nas diretrizes da LDO, será apresentada até setembro deste ano.

A audiência foi realizada conforme as exigências da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município, além das instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional. Durante o evento, foram discutidas as metas e prioridades administrativas, a organização e estrutura dos orçamentos, a Reserva de Contingência e as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos e suas possíveis alterações.