Colisão Traseira na PR 444 em Arapongas Deixa Motorista Ferido

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Um acidente do tipo colisão traseira foi registrado na manhã de domingo, dia 29 de abril de 2024, na Rodovia PR 444, próximo ao quilômetro 16,500, no município de Arapongas, Paraná. O sinistro envolveu dois veículos de carga, um VW 15.189, com placas de Maringá-PR, e um Mercedes-Benz L1513, com placas de Dourados-MS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 08:00h em uma pista dupla e reta, sob condições climáticas favoráveis. O veículo VW, dirigido por H. A. C., um homem de 63 anos, trafegava no sentido de Caixa São Pedro para Arapongas, quando colidiu na traseira do Mercedes-Benz que estava à sua frente.

O condutor do VW foi encontrado com ferimentos e prontamente encaminhado pelo SIATE ao Hospital Honpar de Arapongas. Testes de alcoolemia realizados no local deram negativo. Por outro lado, o condutor do Mercedes-Benz não foi identificado, pois havia deixado o local antes da chegada das autoridades. O veículo VW foi liberado no local para um representante da empresa proprietária.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária estão conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente e tentar localizar o segundo motorista envolvido. Este incidente destaca a importância da atenção constante e do cumprimento das normas de tráfego para prevenir sinistros na estrada.