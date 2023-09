Ação Rápida da Polícia Militar de Cambé Resulta na Recuperação de Veículo Furtado

No dia 21 de setembro de 2023, uma operação eficaz da Polícia Militar de Cambé resultou na recuperação de um veículo furtado na região de Monte Castelo em Cambé.

A ação se desenrolou quando a equipe da Rádio Patrulha da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina. Por meio do sistema de comunicação via rádio, foi recebida uma informação do COPOM de Rolândia de que um veículo Fiat Mobi havia sido furtado há cerca de 20 minutos na área.

Com agilidade e prontidão, a equipe partiu em busca do veículo nas imediações do Jardim Monte Castelo, mais precisamente na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza. Para surpresa dos policiais, o veículo foi avistado sendo estacionado por um indivíduo. A rápida ação resultou na prisão deste indivíduo, que foi imediatamente encaminhado, juntamente com o veículo, para a Delegacia de Polícia de Cambé, onde serão tomadas as devidas providências legais.

Os resultados da operação foram os seguintes:

Veículo Recuperado : O Fiat Mobi, que havia sido furtado, foi prontamente recuperado pela Polícia Militar, evitando prejuízos ao proprietário.

: O Fiat Mobi, que havia sido furtado, foi prontamente recuperado pela Polícia Militar, evitando prejuízos ao proprietário. 1 Maior Preso: O indivíduo que estava em posse do veículo furtado foi detido pelas autoridades, e ele enfrentará as consequências legais de seus atos.

Esta ação exemplar da Polícia Militar de Cambé destaca o compromisso e a eficácia da corporação em garantir a segurança da comunidade. Em situações como essa, a rápida resposta das autoridades é crucial para evitar que crimes se concretizem e para a recuperação de propriedades roubadas. A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança pública e destaca que “Polícia Militar, nós fazemos a diferença”.